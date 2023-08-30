Şehit Necmettin öğretmenin filminde kardeşi rol alacak

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)TUNCELİ'de 6 yıl önce PKK'lı teröristlerce kaçırılıp aracı yakılarak şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın (23) yaşam hikayesi sinema ekranına taşınacak. Doğup büyüdüğü Gümüşhane´nin Torul ilçesinde eğitim gördüğü köyü ile öğretmenlik yapığı okul ve şehit edildiği bölgede çekilecek filmde şehit Yılmaz´ın kardeşi Yahya Yılmaz da (19) rol alacak. Heyecan ve sevinci bir arada yaşayan Yahya Yılmaz, "Abimle yaşadığım olayları tüm ülkede duyulması ve bütün insanların gönlüne girebilmesini sağlayacak bir eserde oynayacağım için çok mutluyum. Keşke yaşasaydı da, onunla daha çok anılarımız olsaydı" dedi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı Mahallesi'nde görev yapan sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz´ın 16 Haziran 2017'de memleketi Gümüşhane'ye gelirken Tunceli-Pülümür kara yolunda, PKK'lı teröristlerce yolu kesildi. Aracı yakılıp kaçırılan Yılmaz, şehit edildi.

HAYATI BEYAZ PERDEYE TAŞINIYOR

Gümüşhaneli yapımcı Kemal Tozlu ve ekibi, kabri ziyaretçi akına uğrayan şehit öğretmen Necmettin Yılmaz´ın hayatını beyaz perdeye taşımak için film hazırlıklarına başladı. Doğup büyüdüğü memleketinde eğitim gördüğü köyü ile öğretmenlik yapığı okul ve şehit edildiği bölgede çekilecek filmde, şehit Yılmaz´ın kardeşi Yahya Yılmaz da rol alacak. Senaryonun yüzde 90´nın tamamladığı filmde, şehit öğretmeni canlandıracak oyuncu daha sonra açıklanacak. Filmin gelecek yıl vizyona girmesi planlanıyor.

`KEŞKE YAŞASAYDI DA ONUNLA ANILARIMIZ OLSAYDI´

Şehit ağabeyinin hayatının anlatılacağı filminde oynayacağı için heyecan ve sevinci bir arada yaşayan Yahya Yılmaz, gururlu olduğunu belirterek, "Teklifi duyduğumda çok sevindim. Ayrıca da çok heyecanlandım. Yıllarca abimle yaşadığım olayları bütün ülke görecek. Abimle yaşadıklarımın, bütün insanların gönlüne girebilmesini sağlayacak bir eserde oynayacağım için çok mutluyum. Ama yine de keşke abim yaşasaydı da onunla anılarımız olsaydı" dedi.

`BİRÇOK ÜLKEDE DUYULMASI GEREKEN BİR HİKAYESİ VAR´

Yapımcı Kemal Tozlu ise "Bir yıl önce filmin çekilmesi için karar verdik. Senaryomuz yüzde 90 bitti. Güçlü bir oyuncu kadromuz oluşuyor. Nasip olursa kısa vadede filmi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Hem şehit öğretmenimizin hayat hikayesi hem de nasıl bir süreçten geçtiği, nasıl bir öğretmen ve nasıl bir insan olduğunu tüm ülkemize hatta tüm dünyaya duyurmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

`KARDEŞİ, KENDİ ROLÜNÜ OYNAYACAK'

Yakın zamanda filme lansman yapacaklarını da aktaran Tozlu, "Onun yeni nesillere de örnek bir hayatının olduğunu anlatmak istiyoruz. Rahmetlinin kardeşi Yahya, kendi rolünü oynayacak. Necmettin bizim ülkemizin bir değeriydi. Necmettin, gençlerimizi yetiştiren, topluma kazandıran bir öğretmendi. Daha gencecik yaşta ona kıydılar" ifadelerini kullandı.

`OĞLUM, İLİM YOLUNDA ŞEHİT OLDU´

Hamit Yılmaz ise oğlunun, cahillik ve cehaletle savaşırken ilim yolunda şehit olduğunu belirterek, "Oğlum, 8 aylık eğitiminden sonra asalaklar ve vampirler tarafından tatilini geçirmek için memleketine gelirken, hayatına son verildi. Acımız hep taze, acımızı hep yüreğimizde taşıyacağız. Filmi, milletimizin adına çok gurur verici buluyorum. Çünkü Necmettin öğretmen gibi evlatlar yetişmesi için vatanımıza, millete faydalı evlatlar olabilmeleri için, bu filmin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Emeği geçen kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bir baba olarak gurur duyuyorum. Necmettin´in bütün ailesi olarak filmin yapılması konusunda güzel temenniler ile yaklaştık. Milletimizin bir evlat yetiştirebilmesi için ne kadar özveriye ihtiyacı olduğu, inşallah filme de yansıtılır" ifadelerinde bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Torul Sinan UÇAR

2023-08-30 09:37:24