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        12 bin çam fidanı diktiği ormanda çıkan yangında hayatını kaybetti

        GÜMÜŞHANE´ninKöse ilçesinde küçük yaşlarda kurduğu orman hayali için 12 bin çam fidanını toprakla buluşturan Ömer Bulut (78), ormanda çıkan yangında hayatını kaybetti. Kayadibi köyü muhtarı Adem Alkan, "Köyümüz yasta, önemli bir değerini kaybetti. Tüm emeklilik parasını buraya ayırmıştı. İki kardeş fidanların bakımlarını yapıyordu" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 15:46 Güncelleme: 24.09.2023 - 15:50
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        12 bin çam fidanı diktiği ormanda çıkan yangında hayatını kaybetti
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        GÜMÜŞHANE´ninKöse ilçesinde küçük yaşlarda kurduğu orman hayali için 12 bin çam fidanını toprakla buluşturan Ömer Bulut (78), ormanda çıkan yangında hayatını kaybetti. Kayadibi köyü muhtarı Adem Alkan, "Köyümüz yasta, önemli bir değerini kaybetti. Tüm emeklilik parasını buraya ayırmıştı. İki kardeş fidanların bakımlarını yapıyordu" dedi.

        Olay, ilçenin Kayadibi köyündeki ormanda sabah saatlerinde meydana geldi. Köyün Bayraklıtepe bölgesinde bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Otların kuru olması ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ihbarla gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alarak söndürülen yangında Ömer Bulut´un da cansız bedenine ulaşıldı. Bulut´un cenazesi otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna götürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        YANGINA MÜDAHALE İÇİN GİTMİŞ

        Yangında hayatını kaybeden Bulut´un Almanya'da 30 yıl işçi olarak çalışıp emekli olduktan sonra memleketi Kayadibi köyüne döndüğü öğrenildi. Ağabeyi Abdurrahman Bulut ile küçük yaşlarda kurdukları orman hayalini gerçekleştirmek için Orman Müdürlüğü'nün belirlediği Gözeler mevkindeki 300 dönüm arazide, 500 bin lira harcayarak satın aldıkları 12 bin çam fidanını toprakla buluşturan Bulut´un, yangına müdahale etmek için ormana girdiği belirtildi.

        `KÖYÜMÜZ YASTA´

        Kayadibi köyü muhtarı Adem Alkan, "Ömer amcamızın hayali, bu alanı ormana çevirmek, gelecek nesillere bırakmaktı. Yaşanan üzücü olayda Ömer amcamızı kaybettik. Çok üzücü bir durum. Köyümüz yasta, önemli bir değerini kaybetti. Tüm emeklilik parasını buraya ayırmıştı. İki kardeş fidanların bakımlarını yapıyordu" diye konuştu.

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