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        Filistinli Ali Hasan: Ailemden 21 kişi şehit oldu

        GÜMÜŞHANEÜniversitesi´nde (GÜ) eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler bir araya gelerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Filistinli öğrenci Ali Hasan Sukkar, "Ailem orada, akrabalarımız, dostlarımız öldürüldü. Ailemden 21 kişi şehit oldu. Sadece Müslümanlardan değil, tüm insanlardan destek bekliyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 13:43 Güncelleme: 21.10.2023 - 13:45
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        Filistinli Ali Hasan: Ailemden 21 kişi şehit oldu
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        GÜMÜŞHANEÜniversitesi´nde (GÜ) eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler bir araya gelerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Filistinli öğrenci Ali Hasan Sukkar, "Ailem orada, akrabalarımız, dostlarımız öldürüldü. Ailemden 21 kişi şehit oldu. Sadece Müslümanlardan değil, tüm insanlardan destek bekliyoruz" dedi.

        Gümüşhane Üniversitesi´nde Filistin'e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, protesto edildi. Kampüsteki camide yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Rektör Halil İbrahim Zeybek, akademisyenler ve öğrenciler Filistin halkı için dua etti. Namazın ardından üniversitedeki sosyal tesisin önünde toplanan 71 farklı milletten yabancı öğrenci, Filistin bayrağı açarak İsrail´i protesto etti. Kur'an-ı Kerim'in de okunduğu etkinlikte bazı öğrenciler gözyaşı döktü. Öğrencilerden Filistinli Ali Hasan Sukkar ile Çadlı öğrenci Boubakari Oumarou ortak bir yazılı basın açıklamasını okudu.

        'BU BİR İNSANLIK MESELESİDİR'

        Ali Hasan Sukkar, ülkesi için çok üzgün olduğunu belirterek, "Aslında beklenen bir olaydı, özellikle son saldırılardan sonra. Ama biz diğer ülkelerden yardım bekledik. Ailem orada, akrabalarımız, dostlarımız öldürüldü. Ailemden 21 kişi şehit oldu. Yaşadıklarımız gerçekti. Üstelik film sahnelerinde bile kolay kolay rastlanılmayan bir gerçek. Sadece Müslümanlardan değil tüm insanlardan destek bekliyoruz, çünkü bu bir insanlık meselesidir" diye konuştu.

        `FİLİSTİNLİLERİ DESTEKLEMEK İÇİN MÜSLÜMAN VEYA HRİSTİYAN OLMAYA GEREK YOK'

        Boubakari Oumarou da Filistinlileri desteklemek için Müslüman veya Hıristiyan olmaya gerek olmadığını söyleyerek, "Sadece Allah´a inanan biri olmanız yeterli. Dünyada hiçbir kurala tabi olmayan, inandığı şeyi yapabilen bir insan için bile yeterli. HZ. Ali `Bir zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun´ diye buyurdu. Ben de bu adaletsizliğe kayıtsız kalamadım. Elimde yapacak bir şey yok. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Ancak bunu yapabildim ve öne çıktım" diye konuştu.

        `SALDIRILARIN SONA ERMESİ İÇİN DUA EDİYORUZ´

        Endonezyalı öğrenci Aqilah Surahman, "Bir Müslüman olarak Türkiye'de yaşıyoruz. Yaşanan olaylardan dolayı çok üzgünüz. Kardeşlerimizin yaşadığı zulmü yüreğimizde hissediyoruz. Bugün burada Filistin'i andık. Orada savaş var. Biz Müslümanlar bu saldırıların sona ermesi için Allah'a dua ediyoruz. Tüm Müslümanlar olarak, Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı acıların son bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        `MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ´

        Mısırlı öğrenci Asim Timraz ise "Müslüman kardeşlerimiz, Filistin halkı için çok üzgünüz. Bugün toplandığımızda, sadece Müslümanlar değil, farklı dinlere inanan arkadaşlarımız da geldi. Hepsi `Hak´ için burada. İsrail'in yaptıklarına tepki göstermek için buradalar. Hristiyan arkadaşlarımız da var. Onlar da bizimle beraber. Hristiyan arkadaşlarımız da bu durumu kabul etmiyorlar. Savaş her zaman olmuştur ama Filistin'e yapılanlar dünyada hiç olmadı" dedi.

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