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        Ceviz ağacından düştü, vücuduna demir saplanıp öldü

        GÜMÜŞHANE´deceviz toplarken ağaçtan düşüp, zemindeki demin çubuk vücuduna saplanan Ekrem Turhan (60), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 15:29 Güncelleme: 21.10.2023 - 15:30
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        Ceviz ağacından düştü, vücuduna demir saplanıp öldü
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        GÜMÜŞHANE´deceviz toplarken ağaçtan düşüp, zemindeki demin çubuk vücuduna saplanan Ekrem Turhan (60), hayatını kaybetti.

        Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Dörtkonak köyü Sallahlı Mahallesi´nde meydana geldi. Ceviz toplamak için bahçesindeki ağaca çıkan Ekrem Turhan, bir süre sonra dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten düştü. Turhan´ın vücuduna, düştüğü noktada dik şekilde bulunan ve çevresi telle çevrili demir çubuk saplandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ekrem Turhan´ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

        Savcılık incelemesinin ardından Ekrem Turhan´ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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