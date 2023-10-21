Ceviz ağacından düştü, vücuduna demir saplanıp öldü

GÜMÜŞHANE´deceviz toplarken ağaçtan düşüp, zemindeki demin çubuk vücuduna saplanan Ekrem Turhan (60), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Dörtkonak köyü Sallahlı Mahallesi´nde meydana geldi. Ceviz toplamak için bahçesindeki ağaca çıkan Ekrem Turhan, bir süre sonra dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten düştü. Turhan´ın vücuduna, düştüğü noktada dik şekilde bulunan ve çevresi telle çevrili demir çubuk saplandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ekrem Turhan´ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Savcılık incelemesinin ardından Ekrem Turhan´ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.