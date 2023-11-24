Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Şehit Necmettin öğretmen, 24 Kasım´da anıldı

        TUNCELİ'de,PKK´lı teröristler tarafından kaçırılıp şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz (23), 24 Kasım Öğretmenler Günü´nde Gümüşhane´deki kabri başında dualarla anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 24.11.2023 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Necmettin öğretmen, 24 Kasım´da anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TUNCELİ'de,PKK´lı teröristler tarafından kaçırılıp şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz (23), 24 Kasım Öğretmenler Günü´nde Gümüşhane´deki kabri başında dualarla anıldı.

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı Mahallesi'nde görev yapan sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de memleketi Gümüşhane'ye gittiği sırada Tunceli-Pülümür kara yolunda PKK'lı teröristlerce yolu kesildi; aracı yakılarak kaçırılıp, daha sonra da şehit edildi.

        Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz için memleketi Gümüşhane´nin Torul ilçesindeki mezarı başında anma programı düzenlendi. Programa şehidin babası Hamit, annesi Gülay, kardeşleri Ahmet ve Yahya Yılmaz, Torul Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan, İl Emniyet Müdürü Taner Cömert, İl Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz, Torul İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Zengin ile şehit öğretmen Yılmaz´ın üniversite hocası Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kolomuç katıldı. Duaların ardından şehit öğretmenin kabrine karanfiller bırakıldı.

        `ELİF´ GİBİ DİMDİK BİR ÖĞRENCİMİZDİ´

        Doç. Dr. Ali Kolomuç, şehit Necmettin Yılmaz´ın yanlışa karşı dimdik ayakta duran bir öğrencisi olduğunu belirterek, "Şehit Necmettin öğretmeni ziyaret için Artvin'den geldik. Şehit Necmettin öğretmenimiz, `Elif´ gibi dimdik bir öğrencimizdi. Yanlışa karşı her zaman dimdik ayaktaydı. PKK onu, o olayın olduğu zamanda benim düşüncem o zamanlarda şehit Necmettin onlara başkaldırdığı için büyük bir ihtimalle şehit edildi. Tüm öğretmenlerimizin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Şehit öğretmenlerimize de Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

        `İYİ Kİ BU MİLLETİN BİR EVLADIYIZ´

        Şehidin babası Hamit Yılmaz ise "Şehit oğlumun kabri başından tüm öğretmenlerimizin günü kutlar, nice yarınlar dilerim. Bu uğurda şehadet şerbeti içen tüm öğretmenlerimize de Allah´tan gani gani rahmet dilerim. Bu savaş yeni başlamadı, 1071´den beri ülkemiz içinde savaş veriyoruz. Allah devletimizi, milletimizi muzaffer etsin. Tüm milletimize şükranlarımızı sunuyorum. İyi ki bu milletin bir evladıyız" diye konuştu.

        `BU TOPRAKLAR HAİNLERE TESLİM EDİLMEYECEK´

        Torul Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan da tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarak, "Bu memleket şehit kanlarıyla sulanarak buralara geldi. Bu topraklar kıymetini, şehit kanlarından alıyor. Bu topraklarda ne Necmettin Yılmazlar ne de Aybüke öğretmenler bitecek. Asla bu topraklar hainlere, terör örgütlerine teslim edilmeyecek" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi çıktı!
        Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi çıktı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Arjantin'den Hollanda'ya... Aşırı sağın yükselişi
        Bir "sahte dekont" tuzağı daha!
        Bir "sahte dekont" tuzağı daha!
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Balotelli trafik kazası geçirdi
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        Sprey kutuları bomba gibi patladı!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        Tahvile milyar dolarlık yabancı girişi
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        İşçi kiralayanlar dikkat!

        Benzer Haberler

        Türkiye şehit öğretmenlerini unutmuyor
        Türkiye şehit öğretmenlerini unutmuyor
        Gümüşhane Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapma kararı aldı
        Gümüşhane Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapma kararı aldı
        Gümüşhane'de ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı
        Gümüşhane'de ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı
        Gümüşhane'de örtü yangınında ölen kişinin anısına hatıra ormanı oluşturuldu
        Gümüşhane'de örtü yangınında ölen kişinin anısına hatıra ormanı oluşturuldu
        Gezginlerin dört mevsim Gümüşhane'deki ilk rotası Torul
        Gezginlerin dört mevsim Gümüşhane'deki ilk rotası Torul
        Gümüşhane Belediyesinden İsrail ürünlerine boykot
        Gümüşhane Belediyesinden İsrail ürünlerine boykot