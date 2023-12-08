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        Tarihçi yazar Dr. Mustafa Çalık son yolculuğuna uğurlandı 

        İSTANBUL´datedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar ve siyaset bilimci Dr. Mustafa Çalık'ın cenazesi, memleketi Gümüşhane´de toprağa veridi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 16:28 Güncelleme: 08.12.2023 - 16:30
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        Tarihçi yazar Dr. Mustafa Çalık son yolculuğuna uğurlandı 
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        İSTANBUL´datedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar ve siyaset bilimci Dr. Mustafa Çalık'ın cenazesi, memleketi Gümüşhane´de toprağa veridi.

        İstanbul'da önceki gün kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat eden yazar ve siyaset bilimci Dr. Mustafa Çalık için Gümüşhane´de cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye; önceki dönem TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Vedat Bilgin, eski Başbakan Yardımcısı ve Bakan Fikri Işık, Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Milliyetçi Hareket Partisi Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Çalık'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Törene, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve çok sayıda isim de çelenk gönderdi.

        Dr. Mustafa Çalık, Kemaliye Camii´nde cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından merkeze bağlı Çalık köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazede konuşan eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'nin büyük ve cesur dava adamı fikir, düşünce ve siyasi hayatımızın önemli liderlerinden, öncülerinden Mustafa Çalık'ın cenazesinin başındayız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Fikirleriyle, düşünceleriyle, eserleriyle arkada büyük bir miras bırakan ve hayırlı evlatlar bırakan insanların amel defterini Cenabıhak kapatmayacaktır. Mustafa Çalık ağabeyimizden hem eserleriyle hem fikirleriyle yol göstericiliğiyle ve kıymetli evlatlarıyla inşallah amel defteri kapanmayacak olan büyüklerimizden ve abilerimizden olacak" dedi.

        `BUGÜN HÜZÜNLÜYÜZ´

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de "Bugün hüzünlüyüz, çok kıymetli bir ağabeyimizi, kıymetli bir dava arkadaşımızı, Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük ve en güçlü Türk milliyetçiliği fikriyatının en gür seslerinden birisini maalesef kaybettik. Mekanı cennet olsun, Allah rahmetiyle muamele eylesin. Tabii biz Mustafa Abiyi Türkiye Günlüğü'nde, Cedit yayınlarında sohbetleriyle tanıdık, aynı partide birlikte siyaset yaptık, o rahmetli Muhsin başkan şehit olduğunda Allah ona da rahmetiyle muamele etsin. Cennetinde ikisini de buluştursun. Mustafa Abi 'Başkalarıyla kazanmaktansa Muhsin Yazıcıoğlu ile kaybetmek daha doğru' demişti. Dolayısıyla biz de Mustafa Abiyi tanımış olmaktan, onunla dost olmaktan, onun kardeşi olmaktan gerçekten büyük bir onur duyuyoruz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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