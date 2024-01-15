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        Gümüşhane'de entübe edilen Erva, tedavi için Ankara´ya uçtu

        GÜMÜŞHANE'de tedavi gördüğü hastanede solunum sıkıntı çekmesi sorası entübe edilen Erva Asel Çalışır (6), kapsamlı tedavisi için Sağlık Bakanlığı´na ait ambulans helikopterle Trabzon'a, buradan da ambulans uçakla Ankara´ya sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 22:46 Güncelleme: 15.01.2024 - 22:50
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        Gümüşhane'de entübe edilen Erva, tedavi için Ankara´ya uçtu
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        GÜMÜŞHANE'de tedavi gördüğü hastanede solunum sıkıntı çekmesi sorası entübe edilen Erva Asel Çalışır (6), kapsamlı tedavisi için Sağlık Bakanlığı´na ait ambulans helikopterle Trabzon'a, buradan da ambulans uçakla Ankara´ya sevk edildi.

        Gümüşhane Devlet Hastanesi çocuk servisinde akciğer enfeksiyonuna bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi gören Erva Asel Yakışır, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildi. Yakışır'ın, doktorları tarafından ileri bir tetkik ve tedavisi için Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Bunun üzerine Gümüşhane'ye talep edilen Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopterle Trabzon Havalimanı'na götürülen Erva Asel, buradan da ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi. Ankara'da kapsamlı tedavisi sürecek olan küçük kıza ailesi de refaket etti. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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