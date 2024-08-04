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        Ayının barajda yüzerek ulaştığı kafesten balık avı kamerada

        GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde yiyecek arayışında olan bozayının, indiği baraj gölünde yüzerek ulaştığı Su Ürünleri Tesisi'nde yer alan kafeslerin içindeki ağları pençeleriyle yırtarak somon balıklarını yeme anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 17:22 Güncelleme: 04.08.2024 - 17:25
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        Ayının barajda yüzerek ulaştığı kafesten balık avı kamerada
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        GÜMÜŞHANE'nin Torul ilçesinde yiyecek arayışında olan bozayının, indiği baraj gölünde yüzerek ulaştığı Su Ürünleri Tesisi'nde yer alan kafeslerin içindeki ağları pençeleriyle yırtarak somon balıklarını yeme anları, güvenlik kamerasına yansıdı. İşletme sorumlusu Erhan Akdoğan, "Ayı, ortalama 60 metre yüzerek geliyor, 20-30 kilogram balığı tüketiyor" dedi.

        İlçenin kirazlık mevkinde baraj gölü üzerinde bulunan Yomra Su Ürünleri Tesisi'ne düzenli olarak özellikle akşam saatlerinde gelen bozayı, yiyeceği kadar balık yedikten sonra tesislerden ayrılıyor. Ayının, indiği baraj gölünde yüzerek ulaştığı kafeslerin içindeki ağları pençeleriyle yırtarak somon balıklarını yeme anları da tesise ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, aynın ağları yırtıp ulaştığı kafesten bir miktar balık yedikten sonra tesisten uzaklaşıp, gözden kaybolduğu yer alıyor.

        Ayının genellikle karşı yamaçtan yüzerek geldiğini söyleyen İşletme sorumlu Erhan Akdoğan, “Belirli aralıklarla özellikle akşamları teknelere ve kafeslere zarar veriyorlar. Ağlarımızı yırtıp, teknelerin üzerine çıkarak yemleri parçaladıktan sonra balık yemlerini tüketiyorlar. Bu durum bizim için ciddi sıkıntılara yol açıyor. Gerektiği durumlarda balık ağlarını yırtıyor, balık alamazsa teknelere çıkıyorlar ve yemleri parçalıyorlar. Ortalama olarak 60 metre yüzerek geliyor" diye konuştu.

        Ayının haftada en az 3-4 kez rutin olarak geldiğini kaydeden Akdoğan, “Kafes içindeki balıkların ne kadar azaldığını şu an göremiyoruz, ancak her ziyaretlerinde ortalama 20-30 kilogram balığı yediği ve yemlere zarar verdiği tahmin ediliyoruz. Balıklarımız arasında 300 gramlık olanlar olduğu gibi 1 kiloluk olanlar da bulunmakta. Bu nedenle ayı, ortalama olarak 20-30 kilogram balığımızı yemekte. Ayılara zarar vermemek için kamera sistemleri kurduk. Bu sistemler ışıklı ve sesli uyarılar yaparak hareket algıladığında ayıları ürkütmeye çalışıyor. Bu sistemin etkisini bir nebze de olsa gördük” dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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