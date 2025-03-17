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        Annesinin tabutunun başında kalp krizi geçirdi

        GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde annesi Havva Kalkan'ın (76) cenazesinde tabutun başında kalp krizi geçiren Safiye Aydın (50), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 14:13 Güncelleme: 17.03.2025 - 14:15
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        Annesinin tabutunun başında kalp krizi geçirdi
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        GÜMÜŞHANE’nin Kelkit ilçesinde annesi Havva Kalkan’ın (76) cenazesinde tabutun başında kalp krizi geçiren Safiye Aydın (50), hayatını kaybetti. Anne ve kızı, ilçede yan yana toprağa verildi.

        Kelkit ilçesi Gümüşgöze beldesinde yaşayan Havva Kalkan, Trabzon’da tedavi gördüğü hastanede geçen hafta cuma günü hayatını kaybetti. Havva Kalkan'ın beldedeki cenazesinde aile üyeleri taziyeleri kabul etti. Bu sırada, annesinin tabutu başında gözyaşı döken Safiye Aydın, aniden fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Aydın, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk annesi olan Safiye Aydın, ilçede kılınan cenaze namazı sonrası annesinin yanında toprağa verildi.

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