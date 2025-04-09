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        Gümüşhane'de 4.2 büyüklüğünde deprem

        GÜMÜŞHANE'de Richter ölçeğine göre 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 06:30 Güncelleme: 09.04.2025 - 09:05
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        Gümüşhane'de 4.2 büyüklüğünde deprem
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        GÜMÜŞHANE'de Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 06.09'da merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.09 kilometre derinliğinde kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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