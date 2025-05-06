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        Gümüşhane'de otomobiller çarpıştı; 2'si yaya, 11 yaralı

        GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde çarpıştıktan sonra savrulan iki otomobilden biri kaldırıma çıkarak yayalara çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 10:21 Güncelleme: 06.05.2025 - 10:25
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        Gümüşhane'de otomobiller çarpıştı; 2'si yaya, 11 yaralı
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        GÜMÜŞHANE’nin Kelkit ilçesinde çarpıştıktan sonra savrulan iki otomobilden biri kaldırıma çıkarak yayalara çarptı. Kazada 2'si yaya, 11 kişi yaralandı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Kelkit-Erzincan kara yolunda meydana geldi. Enes Ç. (28) idaresindeki 25 ACY 778 plakalı otomobil ile Muhammet Ali K. (22) yönetimindeki 06 FR 4977 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan otomobillerden biri, kaldırımda bulunan Kübra Y. ve Fatih M.'ye çarptı. Kazada, sürücüler ile Aylin Sılanur A., Yağız Serdar A., Fatih M., Kübra Y., Dilek M., Asiye Ç., Dicle S., Mehmet Can D. ve Hediye Elvan M. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kelkit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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