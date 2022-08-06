Gümüşhane'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Erikbeli yaylasından Özkürtün beldesine dönen MHP Kürtün İl Genel Meclis Üyesi Bayram Yiğit (57) yönetimindeki 28 DC 343 plakalı otomobil, Mustafa Deresi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.



Kazada sürücü Yiğit ve otomobilde bulunan Özkürtün beldesine bağlı Karaçukur Mahallesi Muhtarı Cemal Çakmak (69) ağır yaralandı.

Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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