Necmettin öğretmenin ailesinin yüreği Ayşenur öğretmenin şehadetiyle bir kez daha sızladı

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GÜMÜŞHANE (AA) - MUHAMMET ÇELİK - Tunceli'de 2017'de PKK'lı teröristlerce katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın ailesinin yüreği, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerin Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırısında yaşamını yitiren öğretmen Ayşenur Alkan'ın şehadetiyle bir kez daha sızladı.

Necmettin Yılmaz'ın annesi Gülay ve babası Hamit Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla oğullarının, Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde bulunan mezarını ziyaret etti.

Yılmaz çifti, 23 yaşında toprağa verdikleri evlatlarının kabri başında dua okudu.

Hamit Yılmaz, AA muhabirine, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladığını söyledi.

Yılmaz, "Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın kabrinin başında nice mutlu Öğretmenler Günü'ne diye dilekte bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Oğlunun şehadetinin üzerinden 5 yılı aşkın süre geçtiğini belirten Yılmaz, "Çok üzülüyoruz aile olarak ama hayatın da bir gerçeği var. Allah'a hamdüsenalar olsun ki şehadet şerbetiyle bizi taçlandırdı. Rabbim milletimizi muvaffak etsin." dedi.

Hamit Yılmaz, öğretmen Ayşenur Alkan'ın, Suriye'nin kuzeyinden YPG/PKK'lı teröristlerce Gaziantep'in Karkamış ilçesine düzenlenen roketli saldırıda 21 yaşında hayatını kaybetmesine ilişkin duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Gaziantep'te şehadet şerbeti içen öğretmenimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Gaziantep'e atılan roketle PKK tarafından şehit edilen öğretmenimiz de bizim evladımızdır. Yüreğimiz aynı sızıyla sızladı. Necmettin öğretmen gibi onu da rahmetle yad ediyorum. Annesine, babasına sabrı cemil diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlara katılan güvenlik güçlerine başarılar dileyen Yılmaz, "Allah ordumuzun ayağına taş değdirmesin, muzaffer etsin inşallah. Hepsine, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın kabrinden sevgi ve selamlar sunuyorum." diye konuştu.

Her 24 Kasım'da Necmettin öğretmeni dua ile andıklarını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Allah şehadetlerini kabul etsin. Annesiyle beraber kabri başında dualarda bulunuyoruz. Allah kimseye böyle bir evlat acısı yaşatmasın. Anneye, babaya en büyük üzüntülerden biri evlat acısı, buna katlanmak çok zor. Evlat acısının tarifi imkansız, dile getirmekte zorlanıyorum. Şehitlerimiz bu vatanın yegane sahibi. Vatanımızın, milletimizin evlatları sağ olsun. Onlardan tek dileğim vatanlarına, milletlerine, bayraklarına sahip olsunlar. Tüm öğretmenlerimizin de şehit öğretmen Necmettin Yılmaz gibi evlatlar yetiştirmelerini temenni ediyorum. Allah hepsinden razı olsun."

- "Her yıl Öğretmenler Günü'nü mezarı başında kutluyorum"

Anne Gülay Yılmaz ise Öğretmenler Günü'nde evladının yanında olmasını, onun da bu günü kutlamasını çok istediğini söyledi.

Yılmaz, "Ben hiçbir zaman çocuğumun Öğretmenler Günü'nü boynuna sarılıp yüz yüze kutlayamadım. Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın annesi olarak tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Her 24 Kasım'ın kendileri için hüzünlü geçtiğinin altını çizen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Her yıl Necmettin öğretmenin Öğretmenler Günü'nü mezarı başında kutluyorum. Biliyorum o beni görüyor, duyuyor, bunu hissediyorum. Allah onu bana her zaman gösteriyor. Necmettin öğretmenin de tüm öğretmenlerimizin de Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Tüm şehitlerimize Allah gani gani rahmet eylesin. Allah onu yattığı yerde utandırmasın. Allah kimseyi evlat acısıyla imtihan eylemesin."

Öğretmen Ayşenur Alkan'ın şehit edilmesine çok üzüldüğünü vurgulayan Gülay Yılmaz, "O da benim evladım. Annesine, babasına, sevdiklerine Allah'tan sabır diliyorum. Başları sağ olsun. Benim gibi acıları hiç dinmeyecek. Allah onlara dayanma gücü nasip eylesin. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Allah hepimize sabır ihsan eylesin." şeklinde konuştu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Çiftçibaşı İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için memleketi Torul'a dönerken PKK'lı teröristlerce Tunceli-Erzincan kara yolunun Pülümür ilçesi kesiminde aracı yakıldıktan sonra kaçırılmıştı.

Teröristlerce katledilen 8 aylık öğretmen Yılmaz'ın naaşı, 12 Temmuz 2017'de Tunceli'deki Pülümür Çayı'nda bulunmuştu. Necmettin Yılmaz'ın cenazesi, 16 Temmuz 2017'de Gümüşhane'nin Torul ilçesinde düzenlenen törenin ardından doğup büyüdüğü Demirkapı köyündeki aile mezarlığına defnedilmişti.

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