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Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'de kabri başında anıldı

AA

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'de kabri başında anıldı

GÜMÜŞHANE (AA) - Görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden, memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kabri başında anıldı.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve eşi Sibel Taşbilek, Torul Kaymakamı Orhan Ayaz, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ile öğretmenler, şehit öğretmenin Torul'a bağlı Demirkapı köyündeki kabrini ziyaret etti.

Şehidin babası Hamit, annesi Gülay ve ağabeyi Ahmet Yılmaz'ın da katıldığı ziyarette, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından Necmettin öğretmenin kabrine karanfil bırakıldı.

Vali Taşbilek, burada yaptığı konuşmada, Necmettin Yılmaz'ın eğitim şehidi olduğunu, milletin aydınlanma davasına hizmet ettiği sırada menfur bir saldırıya uğradığını söyledi.

Vatanın birliği ve beraberliği uğruna can veren şehitlere millet olarak minnettar olduklarına işaret eden Taşbilek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"24 Kasım'da manevi huzurunda şehidimizin Öğretmenler Günü'nü kutlamak, ona minnet ve şükranlarımızı sunmak için ziyarette bulunduk. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'in selamlarını da iletmek üzere buradayız. Onun gibi Aybüke kızımız, geçtiğimiz günlerde Gaziantep Karkamış'ta Ayşenur öğretmenimiz şehit oldu. Biz biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti devleti çok büyük. Bu evlatlarımız vatanımızın, milletimizin birliği ve beraberliği uğruna fedai can eyleyen bütün şehitlerimize, gazilerimize millet olarak minnettarız."

- "Kime silah çektiklerinin farkında değiller"

Şehidin babası Hamit Yılmaz ise gazetecilerin kendisine yönelttiği "Hisleriniz nedir?" sorusuna, "Bir babaya sorulacak en zor sorulardan bir tanesi bu. Bunun dille tarif edilmesi imkansız." yanıtını verdi.

Türk bayrağının dalgalanması için oğlunun görev yaptığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bir peygamberlik mesleğini icra ederken, evladımın, asalaklar tarafından katledilip bedenini ramazan ayında oruçluyken, Pülümür Çayı'nda yolun kenarına bırakıp insanlık dışı katliamları reva gören yaratıklar, kime silah çektiklerinin farkında değiller. İnşallah Rabbim onlara da akıl verir, bu vatana faydalı evlatlar olurlar diye düşünüyorum. Necmettin öğretmen de sizin ve bizim gibi bir vatan evladıydı. Bayrağımızı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Çiftçibaşı köyünde dalgalandırmak için oralara gidip görev yaptı. Vuslatı bu kadarmış, Rabbim şefaatinden bizi mahrum etmesin. Tüm milletimize şükranlarımızı sunuyorum. İyi ki bu memleketin bir evladıyız, ferdiyiz ne mutlu bize."


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