Gümüşhane'de kaçak silah operasyonunda 2 kişi yakalandı

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde kaçak silah ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şiran ilçesine bağlı Akbulak köyünde yaşayan S.Y'nin evinde kaçak silah bulundurduğu ihbarı aldı.

Yapılan istihbarat çalışmalarının ardından adli makamlardan alınan kararla şüphelinin evinde yapılan aramada, 3 elektrikli fünye ve fünyelere bağlı yaklaşık 18 metre saniyeli fitil olduğu değerlendirilen madde, dinamit olduğu değerlendirilen madde, kurusıkı tabanca, 146 tabanca fişeği, 9 piyade tüfeği fişeği, 10 av tüfeği fişeği, 3 farklı ebatlarda şarjör ile 139 bin 600 lira ve 50 avro ele geçirildi.

S.Y'nin oğlu M.Y'nin üzerinde ve aracında yapılan aramada ise 2 tabanca ve 15 tabanca fişeği bulundu.

Gözaltına alınan S.Y. ve M.Y, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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