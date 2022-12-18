Gümüşhane'de "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında yapılacak konutlar için kura çekildi

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında inşa edilecek 398 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

İl Kültür Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kuraya, ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kent merkezinde yapılacak konutlar için ilk kuralar, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, AK Parti Gümüşhane milletvekilleri Hacı Osman Akgül ve Cihan Pektaş ile AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse tarafından çekildi.

Vali Taşbilek, kura öncesinde yaptığı konuşmada, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kura çekiminin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki 20 yıllık süreçte ülkenin her yerinde olduğu gibi Gümüşhane'ye olağanüstü yatırımlar ve hizmetler yapıldığını dile getiren Taşbilek, "Bu 20 yılın ilimize karşılığı 20 milyar liranın üzerinde devletimizin yaptığı yatırım var. Bu yatırımlarda emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bütün bakanlarımıza, bütün milletvekillerimize, bütün bürokratlarımıza Gümüşhane adına en kalbi şükranlarımızı iletiyorum. " ifadesini kullandı.

Taşbilek, Gümüşhane'de binlerce konut yapıldığını hatırlatarak, "Bugün de 398 konutun inşallah kura çekimini yapacağız. İnşallah bu çalışmalar sizlere sıcak yuvalarınızda hayırlar getirecek. Yuvalarınız hayırlı uğurlu olmasını, çocuklarınızla, ailelerinizle sağlık içerisinde güzel günler geçirmenizi temenni ediyorum." diye konuştu.

- "Mutlu bir yaşam sürdürmenizi temenni ediyorum"

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Hacı Osman Akgül de "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sosyal konut projesi olduğunu vurguladı.

TOKİ'nin bugüne kadar 1 milyon 170 bin konutu hak sahiplerine teslim ettiğini aktaran Akgül, şunları kaydetti:

"En büyük heyecanı sizler yaşıyorsunuz. Bizler de sizlerin mutluluğuna heyecanlarına ortak olmak için yanınıza bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa olan bir şey, inşallah devamı da gelecektir. Teveccüh gösterdiğiniz müddetçe bizler de sizlerin hizmetinizde olduğumuz müddetçe inşallah bu kervan yolda yürümeye devam edecektir. Ben şimdiden hepinizde her şeyden önce yeni sıcak yuvanızda en kısa zamanda mutlu bir yaşam sürdürmenizi temenni ediyorum."

- "İnşallah bunun devamı da gelecek"

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehirlerde kimse evsiz kalmasın diye bir sosyal konut projesini başlattığını belirtti.

Pektaş, Gümüşhane'de kura çekimine çok faza başvuru yapıldığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çevre yolumuzdan Zigana Tünelimize, havaalanımızdan hastanemize kamu binalarımıza kadar çok büyük eserleri Gümüşhane'mize kazandırdık. Zaten bizim hükümetimiz toplu konutta çok başarılı, 1milyondan fazla konutu bu güne kadar yaptı ama en son Cumhurbaşkanımız tarafından şehirlerimizde kimse evsiz kalmasın diye bir sosyal konut projesi başlatıldı. İnşallah bunun devamı da gelecek."

Kuranın hayırlı uğurlu olması temennisinde de bulunan Pektaş, "Arzumuz Gümüşhane'de hiçbir kardeşimiz evsiz kalmasın, kimse kiracı olmasın, herkes kendi evinde yaşasın. İnşallah önümüzdeki dönemde bunları başaracağımıza inanıyorum. Ben şimdiden kura çekim töreninin hepimize hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kurayla belirlenen hak sahiplerinin isimleri okunup dijital ekrana yansıtıldı.

Proje kapsamında il merkezinde 130, Kürtün'de 44, Köse'de 54, Özkürtün beldesinde 88 ve Arzularkabaköy beldesinde 82 olmak üzere 398 konut inşa edilecek.

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