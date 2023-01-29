Kelkit'te AK Parti geniş katılımlı üç kademe yönetim kurulu toplantısı yapıldı

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GÜMÜŞHANE (AA) - AK Parti Kelkit İlçe Başkanlığınca geniş katılımlı üç kademe yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Kelkit Belediyesi Kültür Evi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, AK Parti İl Başkanı Celalettin Köse, AK Parti İlçe Başkanı Sadi Tüysüz, İl Genel Meclisi üyeleri Reşat Çalışkan ve Sami Tuncay, AK Parti il ve ilçe, kadın kolları ile gençlik kolları yöneticileri katıldı.

Toplantıda konuşan İl Başkanı Köse, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin önemine dikkati çekerek, "Önümüzdeki süreçte telafisi imkansız zamanlara giriyoruz. Vitesi biraz daha artırıp inşallah Kelkit'i kapı kapı dolaşacağız ve ben inanıyorum ki Kelkit Türkiye'de de adını dereceye yazdıracak." dedi.



Gümüşhane'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı ile Türkiye'de derece yapacağını ifade eden Köse, şunları söyledi:



"Yine Allah'ın izniyle milletvekilliği seçimlerinde 2-0 yapacağız. Bundan hiç şüphem yok. Şu anda yapılan anketlerde çıtamız, ivmemiz hep yukarılarda. Göreceksiniz mayıs ayında Cumhurbaşkanımız yeniden AK Parti Genel Merkezinin önünde Aziz Türk milletine balkon konuşmasıyla hitap edecek. Cumhurbaşkanımız 'Benim en büyük gücüm teşkilatlarım.' diyor. Cumhurbaşkanımız teşkilatlarına çok güveniyor. Cumhurbaşkanımız için en çok fedakarlığı yapıp ona en çok desteği vereceğimiz zaman dilimi önümüzdeki seçimler. Bizim Cumhurbaşkanımıza borcumuz var. Bu sebeple hep birlikte gece gündüz, yağmur çamur, kar kış demeden çok çalışacağız."

Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas ise 14 Mayıs 2023'teki seçimlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 vizyonu çerçevesinde yüzyılın seçimi olacağını belirtti.

Teşkilatlarla yüzyılın seçimine hazırlık için bir araya geldiklerini kaydeden Nas, "Bizlerin bu seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ın omuzlarındaki yükü omuzlamamızın zamanı geldi. Bizim Recep Tayyip Erdoğan'a olan borcumuzu ödememizin zamanı geldi. 14 Mayıs'ta borcumuzu ödeyebilmemiz için de birlik, beraberlik içerisinde aynı yolda, aynı düşüncede devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı Sadi Tüysüz de 2023 seçimlerinin bir milat olacağını belirtti.

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