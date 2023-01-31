AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Köse, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti

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GÜMÜŞHANE (AA) - AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini söyledi.

Köse, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği toplantıda, 8 yıllık görev süresinde AK Parti olarak büyük başarılara imza attıklarını belirtti.

Seçimlerde alınan başarıları sıralayan Köse, "Bugün buradaki coşku, Gümüşhane'de 14 Mayıs seçimlerinin de yeniden bir zaferle taçlanacağının nişanesidir." dedi.

Köse, görev süresince Hak'tan, hakikatten, adaletten ayrılmadan hizmet etme gayretinde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ben 8 yıllık il başkanlığını, Genel Başkan Yardımcımız, Teşkilat Başkanımız sayın Erkan Kandemir beyin takdirleri ve liderimiz, Cumhurbaşkanımız, dünya mazlumlarının umudu sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla bugün burada noktalayacağım. Ama bu bir veda değil, bu yeniden şahlanış ve yeniden başlangıç olacak. 28. Dönem Gümüşhane Milletvekilliği aday adaylığı için il başkanlığı görevimden ayrılıyorum."

Ekip arkadaşlarıyla çalışmalara aralıksız devam edeceklerini aktaran Köse, "Göreceksiniz hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem milletvekilliği seçiminde 14 Mayıs akşamı Gümüşhane tarih yazacak. Biz kazanacağız, dünya mazlumları kazanacak, dünyadaki bütün mazlumların umudu olan Recep Tayyip Erdoğan kazanacak." diye konuştu.

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