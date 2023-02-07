Karadeniz'deki 3 ilde 642 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane, Giresun ve Bayburt'ta kar nedeniyle 642 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Gümüşhane'de kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Yağışın ardından Kelkit'te 64, merkezde 60, Şiran'da 57, Torul'da 35, Kürtün'de 29 ve Köse ilçesinde 10 olmak üzere 255 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı 47 ekip, 23 iş makinesi yardımıyla karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekipleri ise şehir içi yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışmaları yürütüyor.

- Giresun

Giresun'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Kar nedeniyle Şebinkarahisar'da 62, Alucra'da 38, Dereli'de 34, Çamoluk'ta 27, merkezde 23, Bulancak'ta 20, Espiye'de 16, Yağlıdere'de 14, Tirebolu'da 13, Keşap'ta 9, Doğankent'te 5, Çanakçı'da 4 ve Görele ilçesinde 2 olmak üzere 267 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalara devam ediyor.

- Bayburt

Bayburt'ta da kar etkisini sürdürüyor.

Gece saatlerinden beri devam eden yağış nedeniyle il genelinde 120 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri yardımıyla köy yollarında, belediye ekipleri ise şehir içi yollarda karla mücadeleye devam ediyor.

- Trabzon

Trabzon'da iki ilçenin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları yürütülüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zaman zaman karın etkili olduğu Köprübaşı ilçesine bağlı Köprü Mahallesi ile Düzköy ilçesinin Çayırbağı ve Yusuflu mahallerinde 15 iş makinesi yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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