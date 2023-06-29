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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Tekin, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti

AA

Bakan Tekin, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti

GÜMÜŞHANE (AA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tunceli'de 2017 yılında terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın Gümüşhane'deki babaevine bayram ziyaretinde bulundu.

Gümüşhane'deki temasları kapsamında Valiliğe geçen Tekin, Vali Kamuran Taşbilek, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Belediye Başkanı Ercan Çimen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, MHP İl Başkanı Mete Kaya ve diğer protokol üyelerince karşılandı.

Bakan Tekin, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Taşbilek'i makamında ziyaret etti.

Daha sonra merkez Olucak köyü sakinlerinden Ayhan Yıldız'ın Kemaliye Camisi'nde kılınan cenaze namazına katılan Tekin, Yıldız'ın yakınlarına taziyelerini iletti.

Gümüşhane Belediyesi'ni ziyaret eden Tekin, Belediye Başkanı Ercan Çimen'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

MHP İl Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı'na da ziyarette bulunan Tekin, ardından Atatürk Parkı'nda vatandaşlarla bayramlaştı.

Bakan Tekin, Tunceli'de Haziran 2017'de terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın Torul ilçesindeki babaevine bayram ziyaretinde bulundu.

Tekin, şehit öğretmenin babası Hamit ve annesi Gülay Yılmaz'ın yanı sıra diğer aile fertleriyle görüştü.

Daha sonra Yılmaz ailesi ile aynı apartmanda ikamet eden şehit polis memuru Serdar Oğur'un ailesini de ziyaret eden Tekin, anne Azem Oğur ile görüştü.

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