Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Gümüşhane Toplu Açılış Töreni'nde konuştu:

GÜMÜŞHANE (AA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Geçen yıl 'Sen üret yeter.' dediğimiz üreticilerimizin çok daha fazla üretmesi, çok daha fazla kazanması ve Türkiye Yüzyılı'nı hem üreticinin hem de üretimin yüzyılı yapmak hedefindeyiz." dedi.

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Caddesi'nde düzenlenen Toplu Açılış Töreni'nde, Bayburt'tan geldiklerini, Gümüşhane'de törene Bayburt'taki gibi yüksek katılım olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 2002'de 3 milyar dolar tarım ürünü ihraç ettiğini belirten Yumaklı, "Bugün 30 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç ediyoruz. Bunda ülkemizdeki bütün üreticilerimizin emeği var. Gümüşhanelilerin de emeği var. Bu emeğin önünde saygıyla hürmetle eğiliyoruz. Emeklerini veren, terlerini döken herkesin başımızın üzerinde yeri var." diye konuştu.

Yumaklı, Gümüşhane için bu dönem içerisinde farklı yatırımlar, farklı tarımsal destekler yaptıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 21 yılda Gümüşhane'mize bugünkü rakamlarla yaklaşık 7 milyar lira tarımsal destek ve hibelerle tarımsal üretimin artırılması yolunda desteklerde bulunuldu. Devlet Su İşlerimiz bu süre içerisinde Gümüşhane'ye yaklaşık 5 milyar liralık yatırım yaparak 97 tesisi hizmete aldı. 97 tesisle beraber depolama kapasitemizin 343 milyon metreküpe geldiğini, gölet kapasitemizin 2,4 milyon metreküplük hacme ulaştığını söyleyebilirim. Bu süre içerisinde yaklaşık 178 bin dekarlık bir alanın sulanması da sağlanmış oldu. Elhamdülillah bundan yaklaşık yıllık 534 milyon liralık bir tarımsal gelir elde etmiş olduk."

Gümüşhane'de bugün açılışı yapılan tesislere ilişkin Bakan Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:

"Şiran-Ceviz Göleti, Şiran-Seyrapınar Göleti, Kelkit-Gürbatur Göleti Sulması, Kelkit ilçe merkezi arazileri ile Kaş beldesi ikinci kısım taşkın kontrolü, Kelkit Çambaşı köyü yerleşim yeri ve bahçeleri taşkın kontrol tesisi, Esenyurt köyü yerleşim yeri ve bahçeleri taşkın kontrol tesisi, Süngübayır, Bağlı, Kale köyü Kale Deresi taşkın kontrol tesisleri. Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışını yapacağı bu yatırımların toplam bedeli 800 milyon lira. Burada 2,1 milyon metreküplük suyun depolanması, yaklaşık 1800 dekar arazinin sulanması sağlanacak."

Kullanılmayan tarıma kazandırılması, sözleşmeli üretim ve diğer uygulamalarla yenilikler yaptıklarına işaret eden Yumaklı, "Tarımda devrim niteliğinde uygulamaları peyderpey devreye sokacağız. Geçen yıl 'Sen üret yeter.' dediğimiz üreticilerimizin çok daha fazla üretmesi, çok daha fazla kazanması ve Türkiye Yüzyılı'nı hem üreticinin hem de üretimin yüzyılı yapmak hedefindeyiz." dedi.

Bakan Yumaklı, bu memleketin insanını çok basit olmayan, gerçekleşmesi mümkün görünmeyen vaatlerle kandırabileceklerini düşünenlere Gümüşhane'nin gereken cevabı verdiğini belirterek, "Şimdi başka bir işimiz var. Yerel seçimlerde bu genel seçimlerde almış oldukları darbenin etkisi ile sağa sola savrulanlara inşallah bizim ikinci bir ders verme, onlara, bu milletin insanını basit, hor, hakir görme hakkını bulanlara bu dersi vermenin zamanı. Ben şimdiden Gümüşhane'nin buradaki heyecanından buna eminim." diye konuştu.