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        Gümüşhane'de yoldan çıkan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Gümüşhane'de yolun alt kısmına düşen otomobildeki kişi öldü, sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 13:57
        Gümüşhane'de yoldan çıkan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de yolun alt kısmına düşen otomobildeki kişi öldü, sürücü yaralandı.

        Yakup Arık yönetimindeki 34 GMP 410 plakalı otomobil, İkisu-Şiran kara yolunun Elmaçukuru köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun alt kısmına düştü.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki Nurettin Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan sürücü ise Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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