Torul'daki cam seyir terasından 120 bin kişi manzara izledi

GÜMÜŞHANE (AA) - ENES SANSAR - Gümüşhane'nin Torul ilçesinde 5 yıl önce yerden 240 metre yüksekte kayalık üzerine inşa edilen cam seyir terası, yerli ve yabancı turistlerin bölgede görmeden dönmek istemedikleri yerler arasında bulunuyor.

Torul Kalesi'nin yanı başında ilçenin kuş bakışı izlenebildiği 90 metrekarelik cam seyir terası, Zigana Dağı, Limni Gölü ve Karaca Mağarası'na yakınlığıyla da ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor.

Aynı anda 50 kişinin manzara izleyebildiği terasın çevresindeki kafe ve restoranlar da turistlere hizmet veriyor.

Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, AA muhabirine, bölgedeki turizm merkezlerine yakın olduğu için cam seyir terasına yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçi geldiğini söyledi.

Özdemir, ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığını belirterek, "Kurulduğundan itibaren bu yıla kadar ağırladığımız misafir sayısı 687 bin civarında. Bu yıl da 120 bine yakın yerli ve yabancı turisti ağırladık." dedi.

Cam seyir terasının bulunduğu bölgede çeşitli düzenlemeler yaptıklarını ifade eden Özdemir, "Farklı yaşam alanları da oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. Terasın çevresine yapılan kıl otağımızın yanında yeni bir restoranı halkımızın hizmetine sunmak için uğraşıyoruz." diye konuştu.

Özdemir, seyir noktasına, yürüyüş yolu ve teleferikle ulaşım sağlamak için projeleri olduğunu anlatarak, projeler hayata geçtiğinde ziyaretçilerin bölgede daha da verimli, güzel zaman geçireceklerine işaret etti.

Cam seyir terasının son teknoloji kullanılarak inşa edildiğini anımsatan Özdemir, her yıl bakımının düzenli olarak yapıldığının altını çizdi.

Özdemir, seyir terasının yerden yüksekliğinin 200 metrenin üstünde olduğunu vurgulayarak, "Tabii yükseklik 200 metrenin üstünde olunca insanlar buraya çıkınca haliyle adrenalin seviyesi çok yükseliyor. Türkiye'de belki de yükseltisi en büyük olan ikinci cam teras burası. Korkacak hiçbir şey yok. Vatandaşlarımız burayı güvenle gelip ziyaret edebilir." ifadesini kullandı.

- Yüksekten korkmalarına rağmen terasa çıkmayı deniyorlar

İstanbul'dan Gümüşhane'ye tatile gelen Dilek Gül, terasta biraz korktuklarını fakat çok eğlendiklerini dile getirerek, "Birkaç haftalığına tatile geldik. Gümüşhane her şeyi ile çok güzel bence. Çok yüksek, ben mesela şu camların arasına, demir olmayan yerlere basamıyorum korktuğum için." dedi.

Gül, özellikle demirlerin üzerinden yürümeye gayret ettiğini belirterek, "Ama güzel çok güzel, görmeye değer gerçekten. Burada camlara basarak da yükseklik korkumu yendim." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Hasan Baştosun ise seyir terasına neşeli geldiğini ancak gördüğü manzara karşısında ürktüğünü söyledi.

Terasa çıktığını ancak aşağıya bakamadığını anlatan Baştosun, şunları kaydetti:

"Bakarken gerçekten ürkütücü. Hani yüksekten korkusu olan varsa tavsiye etmiyorum, kesinlikle ilk önce o korkuyu atsın ondan sonra gelsin buraya. Aksi takdirde korkularıyla yüzleşiyor burada insan. Radyo kulelerinde çalışıyorum özel bir firmada. Tecrübeliyim bu konuda, 20-30 metre yukarılara çıkıyorum ama burası tabii çok daha yüksek olduğu için daha çok insanı ürkütüyor. Buranın yüksekliği bir farklı."