Gümüşhane'de çıkan yangında bir ev zarar gördü
Gümüşhane'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Gümüşhane'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Merkeze bağlı Hasanbey Mahallesi Harşit Sokak'taki bir apartmanda, M.P. ve ailesinin yaşadığı dairede yangın çıktı.
Yangını fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ailenin 2,5 yaşındaki oğlu A.P'nin çakmakla oynadığı sırada çıktığı belirtilen yangında ev zarar gördü.