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        Gümüşhane'de çıkan yangında bir ev zarar gördü

        Gümüşhane'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 11:36 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:52
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        Gümüşhane'de çıkan yangında bir ev zarar gördü
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        Gümüşhane'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

        Merkeze bağlı Hasanbey Mahallesi Harşit Sokak'taki bir apartmanda, M.P. ve ailesinin yaşadığı dairede yangın çıktı.

        Yangını fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Ailenin 2,5 yaşındaki oğlu A.P'nin çakmakla oynadığı sırada çıktığı belirtilen yangında ev zarar gördü.

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