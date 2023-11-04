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        Gümüşhane'de Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı

        Gümüşhane'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 17:54 Güncelleme: 04.11.2023 - 17:56
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        Gümüşhane'de Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı
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        Gümüşhane'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Belediye binası önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar eşliğinde caddenin sonuna kadar yürüdü.

        AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Umut Tokel, İsrail'in, küresel vicdanı derinden yaralayan, çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturduğunu söyledi.

        Tokel, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin'de İsrail'in tarihe bir kez daha adını kara leke ile yazdırdığının altını çizdi.

        Yürüyüşe, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu da katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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