Gümüşhane'de kar nedeniyle 27 köy yolu ulaşıma kapandı
Gümüşhane'de kar yağışı sebebiyle 27 köyle ulaşım sağlanamıyor.
Gümüşhane'de kar yağışı sebebiyle 27 köyle ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Şiran'da 24, Kürtün'de 3 olmak üzere toplam 27 köy yolu kardan kapandı.
Söz konusu yollarda 12 personel 8 iş makinesiyle çalışma yürütüyor.
Yol açma çalışmalarında, taşımalı eğitim, diyaliz hastaları, cenaze ve acil durum olan köylere öncelik veriliyor.
Öte yandan, Ordu'da da etkili olan kar yağışıyla 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ve 1500 rakımlı Perşembe Yaylası beyaza büründü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.