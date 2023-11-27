Gümüşhane'de kar nedeniyle 27 köy yolu ulaşıma kapandı

Gümüşhane'de kar yağışı sebebiyle 27 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Şiran'da 24, Kürtün'de 3 olmak üzere toplam 27 köy yolu kardan kapandı.

Söz konusu yollarda 12 personel 8 iş makinesiyle çalışma yürütüyor.

Yol açma çalışmalarında, taşımalı eğitim, diyaliz hastaları, cenaze ve acil durum olan köylere öncelik veriliyor.

Öte yandan, Ordu'da da etkili olan kar yağışıyla 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ve 1500 rakımlı Perşembe Yaylası beyaza büründü.