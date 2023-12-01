Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Limni Gölü Tabiat Parkı kış mevsiminde yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor

        SEYİT AHMET EKSİK - Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Zigana Dağı'nın eteklerinde sarıçam ve ladin ağaçlarıyla kaplı Limni Gölü'nün büyük bölümü, bölgede hava sıcaklığının düşmesinin ardından buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 11:26 Güncelleme: 01.12.2023 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Limni Gölü Tabiat Parkı kış mevsiminde yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SEYİT AHMET EKSİK - Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Zigana Dağı'nın eteklerinde sarıçam ve ladin ağaçlarıyla kaplı Limni Gölü'nün büyük bölümü, bölgede hava sıcaklığının düşmesinin ardından buzla kaplandı.

        Trabzon'a 65, Gümüşhane kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Limni Gölü Tabiat Parkı, her mevsim ziyaretçi çekiyor.

        Özellikle yazın sıcaktan bunalanların kaçış noktaları arasında yer alan Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki tabiat parkı, kar yağışının ardından doğaseverler, dağcılar ve fotoğrafçılar tarafından tercih ediliyor.

        Bölgenin karla kaplanması ile yiyecek ve su bulmakta zorlanan ayı, çakal, tilki, domuz, kurt, sincap, porsuk ve sansar gibi yabani hayvanlar da tabiat parkına kadar iniyor.

        Yaban hayvanları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kış mevsiminde tabiat parkına yerleştirilen fotokapanlarla görüntüleniyor.

        - Kışın gölün üzeri buzla kaplanıyor

        Limni Gölü Tabiat Parkı tesis sorumlusu Oğuzhan Çolak, AA muhabirine, turizm sezonunu çok yoğun geçirdiklerini söyledi.

        Yazın bölgeye gösterilen ilginin beklentilerini karşıladığını belirten Çolak, yerli turistlerin yanı sıra özellikle Körfez ülkelerinden turistlerin Limni'yi tercih ettiğini anlattı.

        Çolak, 2 bin 150 rakımda krater gölünün de bulunduğu tabiat parkının 81 hektarlık alanı kapladığını ifade ederek, tesislerde 24 bungalov, restoran, mescit, kameriye, çardak, çocuk parkı ve seyir kulesi gibi imkanlarla ziyaretçilere hizmet sunduklarını dile getirdi.

        Tabiat parkının kışın özellikle macera severler tarafından tercih edildiğini vurgulayan Çolak, "Kış sezonunda aşırı yağan kardan dolayı tesisler kapalı oluyor. Tabiat parkına fotokapanlar kuruluyor. Biz de kameralarımızı aktif hale getiriyoruz. Kışın ziyaretçilerimiz buradaki yaban hayatını görmek için geliyor. Biz de fotokapanlar sayesinde alanın güzelliklerini görmüş oluyoruz." dedi.

        Çolak, kışın gölün üzerinin buzla kaplandığına işaret ederek, "Gölün üzerinde yürüyenler oluyor. Onun dışında doğaseverler geliyor, dağcılar, fotoğrafçılar, yürüyüşçüler, genelde macera ve doğaseverler geliyor. Yaban hayatına şahit oluyoruz. Genelde tilki çok geliyor. Ayı, kurt, domuz geliyor, onları da görüyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        UEFA ülke puanı sıralaması
        UEFA ülke puanı sıralaması
        TikTok TBMM'ye geliyor
        TikTok TBMM'ye geliyor
        "Rezil bir sonuç"
        "Rezil bir sonuç"
        O şiddetli sağanak topraktan süzüldü! Doluluk oranı ikiye katlandı!
        O şiddetli sağanak topraktan süzüldü! Doluluk oranı ikiye katlandı!
        "Sportif enkaz"
        "Sportif enkaz"
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        Önce adrenalin sonra sükut
        Önce adrenalin sonra sükut
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        iPhone'a zam geldi: işte yeni fiyatlar
        iPhone'a zam geldi: işte yeni fiyatlar
        İnşaat şirketi sahibiydi! Öldürülmüştü! Flaş iddia!
        İnşaat şirketi sahibiydi! Öldürülmüştü! Flaş iddia!
        İftiraya uğradı! Cinsel istismarla suçlandı! Geçmiş olsun doktor!
        İftiraya uğradı! Cinsel istismarla suçlandı! Geçmiş olsun doktor!
        Ateşkesin bitmesinin ardından Netanyahu'dan ilk açıklama
        Ateşkesin bitmesinin ardından Netanyahu'dan ilk açıklama
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        TBMM danışmanına tazminat adaleti
        TBMM danışmanına tazminat adaleti
        4 yıllık en uzun yatırım canlanması
        4 yıllık en uzun yatırım canlanması

        Benzer Haberler

        Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi sezona hazır
        Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi sezona hazır
        Gümüşhane'de kar nedeniyle 27 köy yolu ulaşıma kapandı
        Gümüşhane'de kar nedeniyle 27 köy yolu ulaşıma kapandı
        Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz Gümüşhane'de mezarı başında anıldı
        Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz Gümüşhane'de mezarı başında anıldı
        Şehit Necmettin öğretmen, 24 Kasım´da anıldı
        Şehit Necmettin öğretmen, 24 Kasım´da anıldı
        Türkiye şehit öğretmenlerini unutmuyor
        Türkiye şehit öğretmenlerini unutmuyor
        Gümüşhane Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapma kararı aldı
        Gümüşhane Belediyesi maaş ödemelerini TROY kartla yapma kararı aldı