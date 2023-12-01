Limni Gölü Tabiat Parkı kış mevsiminde yaban hayvanlarına ev sahipliği yapıyor SEYİT AHMET EKSİK - Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Zigana Dağı'nın eteklerinde sarıçam ve ladin ağaçlarıyla kaplı Limni Gölü'nün büyük bölümü, bölgede hava sıcaklığının düşmesinin ardından buzla kaplandı.

SEYİT AHMET EKSİK - Tarihi İpek Yolu güzergahındaki Zigana Dağı'nın eteklerinde sarıçam ve ladin ağaçlarıyla kaplı Limni Gölü'nün büyük bölümü, bölgede hava sıcaklığının düşmesinin ardından buzla kaplandı.

Trabzon'a 65, Gümüşhane kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Limni Gölü Tabiat Parkı, her mevsim ziyaretçi çekiyor.

Özellikle yazın sıcaktan bunalanların kaçış noktaları arasında yer alan Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki tabiat parkı, kar yağışının ardından doğaseverler, dağcılar ve fotoğrafçılar tarafından tercih ediliyor.

Bölgenin karla kaplanması ile yiyecek ve su bulmakta zorlanan ayı, çakal, tilki, domuz, kurt, sincap, porsuk ve sansar gibi yabani hayvanlar da tabiat parkına kadar iniyor.

Yaban hayvanları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kış mevsiminde tabiat parkına yerleştirilen fotokapanlarla görüntüleniyor.

- Kışın gölün üzeri buzla kaplanıyor

Limni Gölü Tabiat Parkı tesis sorumlusu Oğuzhan Çolak, AA muhabirine, turizm sezonunu çok yoğun geçirdiklerini söyledi.

Yazın bölgeye gösterilen ilginin beklentilerini karşıladığını belirten Çolak, yerli turistlerin yanı sıra özellikle Körfez ülkelerinden turistlerin Limni'yi tercih ettiğini anlattı.

Çolak, 2 bin 150 rakımda krater gölünün de bulunduğu tabiat parkının 81 hektarlık alanı kapladığını ifade ederek, tesislerde 24 bungalov, restoran, mescit, kameriye, çardak, çocuk parkı ve seyir kulesi gibi imkanlarla ziyaretçilere hizmet sunduklarını dile getirdi.

Tabiat parkının kışın özellikle macera severler tarafından tercih edildiğini vurgulayan Çolak, "Kış sezonunda aşırı yağan kardan dolayı tesisler kapalı oluyor. Tabiat parkına fotokapanlar kuruluyor. Biz de kameralarımızı aktif hale getiriyoruz. Kışın ziyaretçilerimiz buradaki yaban hayatını görmek için geliyor. Biz de fotokapanlar sayesinde alanın güzelliklerini görmüş oluyoruz." dedi.

Çolak, kışın gölün üzerinin buzla kaplandığına işaret ederek, "Gölün üzerinde yürüyenler oluyor. Onun dışında doğaseverler geliyor, dağcılar, fotoğrafçılar, yürüyüşçüler, genelde macera ve doğaseverler geliyor. Yaban hayatına şahit oluyoruz. Genelde tilki çok geliyor. Ayı, kurt, domuz geliyor, onları da görüyoruz." diye konuştu.