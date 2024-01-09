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        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı

        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 17:25 Güncelleme: 09.01.2024 - 17:29
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        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı
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        Gümüşhane'de uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kürtün Emniyet Amirliği ekiplerince Kürtün ilçesinde durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

        Ekipler, araçta ve içindeki H.A.B, B.Ç. ve İ.K'nin üzerinde 11,8 gram sentetik uyuşturucu, 0,7 gram tütünle karışık esrar, 1 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ve esrar öğütücü ele geçirdi.

        Öte yandan şehir merkezinde hareketlerinden şüphelenilerek durdurulan Y.K'nin elindeki poşette de 50 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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