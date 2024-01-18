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        Gümüşhane Valisi Tanrısever, Kelkit'te tekstil fabrikasının açılışına katıldı

        Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Kelkit ilçesinde 46 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikasının açılışına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 16:37 Güncelleme: 18.01.2024 - 16:40
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        Gümüşhane Valisi Tanrısever, Kelkit'te tekstil fabrikasının açılışına katıldı
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        Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Kelkit ilçesinde 46 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikasının açılışına katıldı.

        İlçe merkezinde iş insanı Osman Kurt tarafından faaliyete alınan işletmenin açılışına Tanrısever'in yanı sıra Kelkit Kaymakamı Kadir Algın, Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas ve davetliler katıldı.

        Vali Tanrısever, fabrikanın istihdama katkı sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

        "Fabrika yaklaşık 100 kişi çalıştıracak kapasitede olacak. Sadece yurt dışına ihracat yapacak. Bizim tam olarak arayıp da bulamadığımız şey bu. Hem cari açığın kapatılmasına vesile olacak hem istihdamı sağlayacak. İstihdam da özelikle kadınlarımızın, genç kızlarımızın kollarına altın bilezik takılacak. Yeni bir meslek öğrenecekler."

        İş insanı Osman Kurt ise 46 olan istihdam sayısını 100'e çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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