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        Zigana Dağı'nda 15 yıl önceki çığda hayatını kaybeden 10 dağcı anıldı

        Gümüşhane-Trabzon il sınırındaki Zigana Dağı'nda, 15 yıl önce çığ düşmesi sonucu yaşamını yitiren 10 dağcı için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 12:39 Güncelleme: 21.01.2024 - 13:28
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        Zigana Dağı'nda 15 yıl önceki çığda hayatını kaybeden 10 dağcı anıldı
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        Gümüşhane-Trabzon il sınırındaki Zigana Dağı'nda, 15 yıl önce çığ düşmesi sonucu yaşamını yitiren 10 dağcı için anma programı düzenlendi.

        Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü (TEDAK) ve Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK) Kulübü üyeleri, Zigana Dağı zirvesinden yürüyerek Çığ Şehitleri Anıtı'na geldi.

        Dağcılar, anıt önünde saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu.

        TEDAK Başkanı Ural Ayar, burada yaptığı konuşmada, kulüp olarak 25 Ocak 2009'da her hafta sonu olduğu gibi hem kayak hem de doğa yürüyüşü yapmak üzere Zigana'ya geldiklerini belirterek, şunları söyledi:

        "Toplam 20 kişiydik. Maalesef bu acı olayda 10 arkadaşımızı şehit verdik. Bu acı olayı bilfiil yaşamış bir kişi olarak acımız sonsuz ve anlatılamaz. Kelimeler yetersiz. Biz bir aileydik ve aile bireylerimizi kaybettik. Arkadaşlarımız bir ana, baba, dede, kardeş, abla, eş ve bir çocuktu."

        Tören, Kur'an-ı Kerim okunması ve duaların ardından sona erdi.

        Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Zigana Dağı'nda, 25 Ocak 2009'da yürüyüşe çıkan TEDAK üyesi 17 kişi çığ altında kalmış; Burçak Sevim, Davut Akdeniz, Erhan Terzi, Özlem Timurcuoğlu, Hüseyin Karaosmanoğlu, Gülhanım Piyale, Yasemin Aktaş, Hasan Ali İsaoğlu, Dursun İnan ve Hüsniye Sarıbıyık hayatını kaybetmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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