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        Gümüşhane'den 15 şehre keklik gönderilecek

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki istasyonda üretilen keklikler 15 kente gönderilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 10:56 Güncelleme: 30.04.2024 - 10:56
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        Gümüşhane'den 15 şehre keklik gönderilecek
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki istasyonda üretilen keklikler 15 kente gönderilecek.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce işletilen Kelkit Kanatlı Üretim İstasyonu'nda, Yozgat ve Malatya şube müdürlüklerinden temin edilen 5 bin keklik yumurtasının kuluçka dönemi tamamlandı.

        Keklikler, beslenme süreçleri tamamlandıktan sonra aralarında Amasya, Erzurum, Tokat, Erzincan, İzmir, Muğla, Kars ve Diyarbakır'ın da bulunduğu 15 şehirde doğaya salınacak.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü İlbeyi Aydın, AA muhabirine, ilçenin Karşıyaka köyünde 2018'de faaliyete alınan Kelkit Kanatlı Üretim İstasyonu'nun yıllık üretim kapasitesinin 10 bin keklik olduğunu söyledi.

        Kelkit'teki istasyonun Türkiye'nin 8'inci, Doğu Karadeniz'in ise tek kanatlı üretim istasyonu olduğunu belirten Aydın, 5 bin keklik üretiminin tamamlandığını ifade etti.

        Kekliklerin kuluçka sürecinden doğaya salınmasına kadarki süreci anlatan Aydın, "Kanatlı hayvanların enfeksiyon geçirme riski fazla olduğu için çok dikkatli davranıyoruz. Kekliklerin insan kokusu almaması ve alışmaması için özellikle odalarda pek fazla durmuyoruz. Yemlerini ve sularını verdikten sonra odalardan ayrılıyoruz." dedi.

        Aydın, 5 bin yumurtanın kuluçka döneminin ise devam ettiğini vurgulayarak, "Keklik, tarıma zarar veren özellikle süne böceği gibi böceklerle mücadelede etkili bir hayvan. Bu mücadelede doğal ekosistemin biyolojik çeşitliliğini koruma amacıyla doğaya salım yapılıyor. Ayrıca, nesli tehlike altında olan kekliklerin yaşadığı bölgelere özel gönderimler yapıyoruz." diye konuştu.

        İlbeyi Aydın, istasyonda üretilen kekliklerin süreç tamamlandıktan sonra 15 kente gönderileceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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