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        Gümüşhane'de kış tedbirleri toplantısı yapıldı

        Gümüşhane Valisi Aydın Baruş başkanlığında, Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 17:33 Güncelleme: 15.11.2024 - 17:34
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        Gümüşhane'de kış tedbirleri toplantısı yapıldı
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        Gümüşhane Valisi Aydın Baruş başkanlığında, Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilik Salonundaki toplantıda, Emniyet, Jandarma ve Karayolları ekipleri sunum gerçekleştirdi.

        Vali Baruş, amaçlarının vatandaşların can ve mal güvenliği sağlanarak ulaşımda aksama yaşanmamasını sağlamak olduğunu söyledi.

        Kış lastiği uygulamasının 1 Aralık'ta başlayacağını belirten Baruş, şunları kaydetti:

        "Kış lastiği uygulamasını trafik ekiplerimiz sıkı bir şekilde kontrol edecek. Vatandaşlarımızın can ve mal kaybını önlemek için tüm kamu kurum ve kuruşlarımız her zaman yanındadır. Olağanüstü durumda tüm kurumlarımıza rahatça ulaşabilirler. Önceliğimiz insan hayatının sağlıklı bir şekilde devamıdır. O nedenle acil durumlarda vatandaşlarımıza her an hızlı bir şekilde ulaşabilmek için kamunun tüm imkanlarını kullanacağız."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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