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        Okul Sporları Gençler Judo Grup Müsabakaları, Gümüşhane'de başladı

        Gümüşhane'de 12 ilden yaklaşık 200 sporcunun katıldığı Okul Sporları Gençler Judo Grup Müsabakaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 13:01 Güncelleme: 21.12.2024 - 13:11
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        Okul Sporları Gençler Judo Grup Müsabakaları, Gümüşhane'de başladı
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        Gümüşhane'de 12 ilden yaklaşık 200 sporcunun katıldığı Okul Sporları Gençler Judo Grup Müsabakaları başladı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığının 2024 yılı faaliyet programı kapsamında organize edilen müsabakalar, Aydın Doğan Spor Salon'unda gerçekleştiriliyor.

        İl Gençlik ve Spor Müdürü Mücahit Atalay, Gümüşhane'nin güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.

        Atalay, müsabakaların iki gün süreceğini belirterek, "Müsabakalarımız centilmenlik içerisinde gerçekleşiyor. Organizasyonu en iyi şekilde tamamlayarak, kentimizin spor şehri olduğunu bir kez daha göstermiş olacağız." dedi.

        Judoya 3 yıl önce başladığını ifade eden Gümüşhaneli sporcu Fatma Zehra Koç da hedefinin Türkiye finallerine katılmak olduğunu dile getirdi.

        Müsabakalar, yarın sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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