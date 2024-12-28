Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, partisinin Gümüşhane İl Kongresi'nde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "85 milyon insanı onların heykel sevdasına, gezi sevdasına, bir de en sonda çıktı konser sevdasına terk edemeyiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 18:31 Güncelleme: 28.12.2024 - 18:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz, partisinin Gümüşhane İl Kongresi'nde konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "85 milyon insanı onların heykel sevdasına, gezi sevdasına, bir de en sonda çıktı konser sevdasına terk edemeyiz." dedi.

        Demiröz, Dr. Mustafa Çalık Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Gümüşhane 8. Olağan İl Kongresi'nde, AK Parti'nin millet tarafından kurulduğunu söyledi.

        AK Parti'nin 22 yıldır Türkiye'ye hizmet ettiğini ve bundan sonra da edeceğini belirten Demiröz, "Çünkü karşımızda, Cumhur İttifakı'nın karşısında bu ülkeyi idare edecek ve herhangi bir projeye sahip parti yok. Keşke olsaydı, olsaydı da onlara da Türkiye'yi emanet edebilseydik. 85 milyon insanı onların heykel sevdasına, gezi sevdasına bir de en sonda çıktı konser sevdasına terk edemeyiz." diye konuştu.

        Demiröz, 22 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de hiçbir ayrım yapmadıklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Doğusuna batısına, kuzeyine güneyine hizmet götürdük. Ben Bitlisliyim. Üç dönem Bitlis milletvekilliği yaptım, bir dönem de İstanbul'dan milletvekili oldum. Kürdüm ama bugüne kadar bu ülkedeki insanlar, bu yönetim, bu demokrasi 'Sen Kürtsün şu olamazsın, bu olmazsın, şuraya gidemezsin' demedi. Onun için bizim aramıza nifak sokanlar derslerini aldılar."

        Terörle mücadelenin önemine işaret eden Demiröz, "Onların inanın zerre kadar Kürtlerle ilgili bir derdi yok. Tamamen Amerikan uşakları, onlara hizmet ediyorlar. PKK'sı, PYD'si, DEAŞ'ı da kuran emperyalist ülkelerdir. Ama onlar şunu hesaba katmadılar, bizim Recep Tayyip Erdoğan diye bir liderimiz var. Taviz vermeyeceğiz. Bu ülkeden bir karış toprak vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

        Türkiye'nin iyi bir yolda olduğunu vurgulayan Demiröz, "Önümüzdeki dönemde, 2050 yılına kadar dünyanın beşinci ülkesi, beşinci büyük ekonomisi olma yolunda, bütün araştırmalar bunu gösteriyor. Sadece biz lütfen birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Bugün gördüğüm manzara beni gururlandırdı." dedi.

        AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse ise sırtlarını yasladıkları, AK Parti davasına gönül veren cefakar teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

        Yeniden il başkanlığına seçilen Mehmet Emin Erdoğdu da "Türkiye Yüzyılı bir partinin, grubun, sınıfın sembol ya da sözü değildir. Bu söz, bin yıllık mefkurenin 21. yüzyılda şekil almış halidir." diye konuştu.

        Kongreye, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        500 bin mutluluğu
        500 bin mutluluğu
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        KOAH hastalarına uyarı! Bu gıdaları yiyorsanız hemen bırakın...
        KOAH hastalarına uyarı! Bu gıdaları yiyorsanız hemen bırakın...
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor

        Benzer Haberler

        Çayeli açıklarında yapılması planlanan petrol sondajı akademisyenleri heyec...
        Çayeli açıklarında yapılması planlanan petrol sondajı akademisyenleri heyec...
        Gümüşhane'deki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Gümüşhane'deki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Gümüşhane'de karda oynayan iki ayı görüntülendi
        Gümüşhane'de karda oynayan iki ayı görüntülendi
        Gümüşhane'de "Satala Antik Kenti" konulu konferans düzenlendi
        Gümüşhane'de "Satala Antik Kenti" konulu konferans düzenlendi
        Gümüşhane'de 60 bin makaron ele geçirildi
        Gümüşhane'de 60 bin makaron ele geçirildi
        Gümüşhane'de uyuşturucu ele geçirildi
        Gümüşhane'de uyuşturucu ele geçirildi