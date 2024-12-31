Gümüşhane'deki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkeze bağlı Çalık köyünde S.K'nin ev ve eklentilerinde dedektör köpekler ile arama yapıldı.

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