Rize'de iki PTT çalışanının öldürülmesi, Gümüşhane ve Giresun'da protesto edildi

Gümüşhane ve Giresun'daki PTT çalışanları, Rize'de meslektaşlarının silahla öldürülmesini protesto etmek için bir araya geldi.

Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası Gümüşhane Şubesi (Birlik Haber-Sen) üyeleri, Rize'de 7 Ocak'ta PTT şubesinde yaşanan silahlı saldırıyı basın açıklaması yaparak kınadı.

Birlik Haber-Sen İl Başkanı Yusuf Satılmış, Gümüşhane PTT Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada, Rize'de yaşanan olayın herkesin yüreğini yaraladığını söyledi.

Hayatını kaybeden meslektaşlarına Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Satılmış, "PTT camiasına ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz. Bu insanlık dışı ve kabul edilemez saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz." dedi.

Şiddetin her türlüsünün lanetlenmesi gerektiğinin altını çizen Satılmış, "Birlik ve dayanışma içinde bu sorunla mücadele etmeliyiz. Kamu çalışanlarımıza yönelik şiddet eylemlerinin bir daha asla yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

- Giresun

Birlik Haber-Sen Giresun Şubesi üyeleri de meslektaşlarının öldürüldüğü olayı kınamak için Kumyalı mevkisindeki PTT Kargo Şubesi önünde toplandı.

Şube Başkan Yardımcısı Ayşe Bayramoğlu, saldırıda yaşamını yitiren meslektaşlarına Allah'tan rahmet diledi.

Bayramoğlu, masum insanlara yönelik bu tür eylemler son bulmadıkça sadece PTT çalışanlarının değil, tüm toplumun derinden yaralanacağını vurguladı.

Olayın sadece PTT camiasının değil, toplumun kanayan yarası olduğunu belirten Bayramoğlu, kamu hizmetine yönelik her türlü saldırının, vatandaşın yaşam ve hizmet alma hakkına yapıldığını kaydetti.

Bayramoğlu, kamu çalışanlarının görevlerini yerine getirirken, can güvenliklerinden endişe duymak zorunda bırakılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Protestoya, Memur-Sen İl Temsilcisi Muhammet Sarı, Birlik Haber-Sen Giresun Şube Başkanı Hasan Yücel, Diyanet-Sen Şube Başkanı Engin Öztürk ve PTT çalışanları destek verdi.