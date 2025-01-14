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        DSİ Genel Müdürlüğünce Gümüşhane'de 22 yılda 116 tesis hizmete alındı

        Devlet Su İşleri Genel Müdürü (DSİ) Mehmet Akif Balta, Gümüşhane'de 22 yılda 116 tesisin hizmete alındığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 11:45 Güncelleme: 14.01.2025 - 11:59
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        DSİ Genel Müdürlüğünce Gümüşhane'de 22 yılda 116 tesis hizmete alındı
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        Devlet Su İşleri Genel Müdürü (DSİ) Mehmet Akif Balta, Gümüşhane'de 22 yılda 116 tesisin hizmete alındığını belirtti.

        Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin sahip olduğu su ve sulama tesisleri sayesinde elde ettiği tarımsal ürünlerden dolayı kendi kendine yetebilen ülkeler arasında yer aldığını vurguladı.

        Balta, böyle bir sürecin başarıyla atlatılmasının altında yatan en önemli etkenin, ülkenin sahip olduğu su potansiyeli ile yaptığı yatırımlar olduğunu aktardı.

        Son yıllarda yaşanan iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle suyun stratejik öneminin daha da arttığına dikkat çeken Balta, suya erişimin güvenli, kesintisiz ve arzu edilen miktarda sağlanabilmesi adına depolama tesislerinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

        Gelişen teknoloji imkanlarını sulama sistemlerine entegre etme adına çalışmaların sürdüğünü anlatan Balta, yapay zeka destekli sulama otomasyonu uygulamalarıyla tarımsal verimin arttığını, su sarfiyatının ise azaldığını belirtti.

        Gümüşhane'de 17 baraj ve 1 gölet inşaatına devam edildiğinin altını çizen Balta, şu değerlendirmede bulundu:

        "Gümüşhane'de damlayı baraja, barajı tarlaya ve ürünleri suya kavuşturarak çiftçilerimizin emeğini bereketle buluşturduk. Son 22 yılda Gümüşhane'ye 24 baraj ve 6 gölet inşa ederek, toplamda 353 milyon metreküp biriktirme hacmine ulaşılmıştır. Gümüşhane'de işletme halinde 24, inşaat halinde 24, planlama ve proje halinde ise 7 adet depolama tesisimiz bulunmaktadır."

        Balta, kentte 22 yılda 15 sulama tesisinin tamamlandığını ve 16 bin 207 dekar arazinin sulamaya açıldığını vurguladı.

        Balta, "Çiftçilere yıllık 1 milyar 377 milyon 595 bin lira zirai gelir artışı sağlanmıştır. Gümüşhane'de işletme halinde 15, inşaat halinde 26, planlama ve proje halinde ise 6 sulama tesisimiz bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

        Taşkın koruma tesislerinde inşaat çalışmalarının devam ettiğini anlatan Balta, şunları kaydetti:

        "Hepimizi derinden sarsan, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehdit eden, taşkınlarla mücadele etmek için son 22 yılda tamamlanan 57 adet taşkın koruma tesisi ile Gümüşhane şehir merkezi, 70 yerleşim yeri ve 1113 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 29 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Değişen iklim koşulları başta olmak üzere çeşitli sebeplerle oluşabilecek her türlü taşkını kontrol altına alabilmek için projeler üretiyoruz. Bu kapsamda son 22 yılda Gümüşhane'ye 35 milyar 210 milyon 958 bin 472 lira yatırım yapılarak, 116 adet tesis hizmete aldık. Bu tesislerin 24 adedi baraj, 6 adedi gölet, 15 adedi sulama tesisi, 57 adedi taşkın kontrol ve 14 adedi HES tesisidir."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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