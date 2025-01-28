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        Gümüşhane'de 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

        Gümüşhane'de 4 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 16:58 Güncelleme: 28.01.2025 - 16:58
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        Gümüşhane'de 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
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        Gümüşhane'de 4 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Merkeze bağlı Akçahisar köyünde Enes A. yönetimindeki 53 ACE 786 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ve beraberindeki Adem A, Deniz A. ile Mehmet G. yaralandı.

        Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza anı bir dinlenme tesisinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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