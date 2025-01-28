Gümüşhane'de 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Gümüşhane'de 4 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Gümüşhane'de 4 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Merkeze bağlı Akçahisar köyünde Enes A. yönetimindeki 53 ACE 786 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi.
Kazada sürücü ve beraberindeki Adem A, Deniz A. ile Mehmet G. yaralandı.
Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı bir dinlenme tesisinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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