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        Gümüşhane'de tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 20:11 Güncelleme: 14.02.2025 - 20:20
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        Gümüşhane'de tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
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        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Mehmet Ayçiçek (48) idaresindeki 25 FJ 161 plakalı tır, Budak köyü mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile Yakup Kayık (54), Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Yem yüklü tır, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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