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        Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü kutlandı

        Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 15:21 Güncelleme: 15.02.2025 - 15:56
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        Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü kutlandı
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        Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü törenlerle kutlandı.

        Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlamalar, 15 Temmuz Zafer Meydanı'ndaki programla devam etti.

        Vali Aydın Baruş, yaptığı konuşmada, Gümüşhane'de 107 yıl önce büyük bir kahramanlık destanı yazıldığını söyledi.

        Gümüşhane'de kazanılan bağımsızlık mücadelesinin Doğu Anadolu'nun geneli başta olmak üzere tüm yurda büyük umut verdiğini belirten Baruş, "1919'da Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşı'nın ilhamı da buralarda başlamıştır. Çünkü Türk milleti düşman ne kadar güçlü olursa olsun karşısında dimdik durduğu zaman, ordusuyla birlikte olduğu zaman önünde hiç kimsenin duramayacağını bu topraklarda ispatlamıştır." dedi.

        AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse ve Belediye Başkanı Vedat Soner Başer de Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı.

        Kurtuluş etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.

        Canca Kalesi'nin teslim alınmasının da konu edildiği tiyatro oyununun sahnelenmesinin ardından gazi Gazi Kaanoğlu, Vali Baruş'a Türk bayrağını teslim etti.

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