Gümüşhane'de Harşit Çayı'nda mahsur kalan 2 kedi kurtarıldı
Gümüşhane'de Harşit Çayı'nda mahsur kalan 2 kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gümüşhane'de Harşit Çayı'nda mahsur kalan 2 kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkeze bağlı Yenimahalle ile Akçakale mahallelerinde vatandaşlar, Harşit Çayı'nda mahsur kalan kedileri fark etti.
İhbar üzerine Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, mahsur kalan kediler için çalışma başlattı.
Kediler, ekiplerce kurtarılmalarının ardından tedavi altına alındı.
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