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        Gümüşhane'de Harşit Çayı'nda mahsur kalan 2 kedi kurtarıldı

        Gümüşhane'de Harşit Çayı'nda mahsur kalan 2 kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 14:29 Güncelleme: 11.03.2025 - 14:35
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        Gümüşhane'de Harşit Çayı'nda mahsur kalan 2 kedi kurtarıldı
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        Gümüşhane'de Harşit Çayı'nda mahsur kalan 2 kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Merkeze bağlı Yenimahalle ile Akçakale mahallelerinde vatandaşlar, Harşit Çayı'nda mahsur kalan kedileri fark etti.

        İhbar üzerine Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, mahsur kalan kediler için çalışma başlattı.

        Kediler, ekiplerce kurtarılmalarının ardından tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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