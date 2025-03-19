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        Gümüşhane'de kar dolayısıyla 131 köy yolu ulaşıma kapandı

        Gümüşhane'de yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle 131 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 11:32 Güncelleme: 19.03.2025 - 11:43
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        Gümüşhane'de kar dolayısıyla 131 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Gümüşhane'de yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle 131 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkezde 55, Şiran'da 59 ve Kürtün ilçesinde 17 köye ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresinin 30 personeli, 14 iş makinesiyle köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Hava muhalefeti dolayısıyla yaşanan elektrik kesintilerinin giderilmesi amacıyla ilgili kurumların ekipleri çalışma yürütüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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