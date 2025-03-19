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        Gümüşhane'de kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu

        Gümüşhane'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 21:49 Güncelleme: 19.03.2025 - 21:55
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        Gümüşhane'de kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu
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        Gümüşhane'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 bin 200 rakımlı Gümüşhane-Erzincan il sınırındaki Pöske Dağı Geçidi ile Kelkit ilçesindeki Pekün Dağı Geçidi ve Şiran ilçesi sınırındaki Tersun Dağı Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Kar temizleme çalışmalarının sürdüğü bölgede, ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

        Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Pekün, Tersun ve Pöske geçitlerinin ağır tonajlı ve zincirsiz araçlara kapatıldığını, bu noktalarda depolama yapıldığını bildirdi.

        Gümüşhane-Bayburt sınırındaki Vauk Dağı Geçidi istikametine ulaşımın kontrollü sağlandığını belirten Baruş, sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

        İl genelinde Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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