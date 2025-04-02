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        Gümüşhane'de toprak kayması sonucu çöken yolda çalışmalar sürüyor

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde toprak kayması nedeniyle çökme meydana geldiği için çift yönlü ulaşıma kapanan yolun açılabilmesi için çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 15:10 Güncelleme: 02.04.2025 - 15:10
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        Gümüşhane'de toprak kayması sonucu çöken yolda çalışmalar sürüyor
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde toprak kayması nedeniyle çökme meydana geldiği için çift yönlü ulaşıma kapanan yolun açılabilmesi için çalışmalar devam ediyor.

        Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince, dün Kelkit-Erzincan devlet yolunun 23'üncü kilometresinde sağanak sonrası meydana gelen olayın ardından başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, beraberinde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, Şiran Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal ve İl Özel İdaresi Sekreter Yardımcısı Kemalettin Demirkıran ile yoldaki çalışmaları inceledi.

        - "Servis yolu, perşembe günü trafiğe açılacak"

        Vali Baruş, AA muhabirine, heyelan gelen bölgede tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

        Akşam saatlerinde başlayan çalışmaların hala devam ettiğini aktaran Baruş, "Yolun kenarında servis yolu açılması gerekiyor. Bugün toprak çalışması sona erecek. Yarın da zeminin malzemeleriyle birlikte dolgu yapılması neticesinde alttan geçen suyun tahliyesi yapılacak ve yol zemini sağlam hale getirilecek. Perşembe günü itibarıyla da servis yolu trafiğe açılacak." diye konuştu.

        Alternatif olarak kullanılan Özlüce köyündeki 2 bin 600 metrelik stabilize yolun sağlamlaştırılması için ekiplerin çalıştıkları bilgisini de paylaşan Baruş, Erzincan-Kelkit güzergahında hafif araçların geçişine izin verildiğini, ağır tonajlı araçların Şiran ilçesi yönündeki Gölova yoluna yönlendirildiğini kaydetti.

        Baruş, çalışmalar tamamlandığında yolun eski haline geleceğine işaret ederek, "Heyelan nedeniyle aşağıda bulunan dere yatağından tarlalara su taştı. DSİ ekiplerimiz, o suyun tahliye edilmesi için dereye yeni yatak açıyor. O yataktan suyun tahliyesi sağlanacak. Yolun güvenliği açısından gerekli." dedi.

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