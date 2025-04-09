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        GÜNCELLEME - Gümüşhane'de 4,2 büyüklüğünde deprem

        Gümüşhane'de saat 06.09'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 06:46 Güncelleme: 09.04.2025 - 06:46
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        GÜNCELLEME - Gümüşhane'de 4,2 büyüklüğünde deprem
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        Gümüşhane'de saat 06.09'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.09'da merkez üssü Kelkit olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin yerin 5,09 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

        Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından saha tarama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

        Baruş, "Saat 06.09 itibarıyla Kelkit ilçemizde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemiştir. Geçmiş olsun Kelkit, geçmiş olsun Gümüşhane." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan deprem çevre illerden de hissedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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