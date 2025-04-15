Gümüşhane Belediye Başkanı Başer, belediyenin çalışmalarını paylaştı

Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, değerlendirme ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Başer, Belediye Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, belediyeye kurumsal yapı oluşturmak için bir yıl boyunca önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Önemli bir yol aldıklarını belirten Başer, "Belediyemizi halkımızın tüm katmanlarının benimsediği, sahiplendiği, şehrimizin ortak paydasının güçlendiği ve belediyeye olan güvenin daha da yukarıya çıkartıldığı bir hale getirmeye çalışıyoruz. Bu yönde çaba sarf ediyoruz." dedi.

Belediye ekibinin kent için gayretle çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Başer, belediyeye katkı sağlayan herkese teşekkür etti.