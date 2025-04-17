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        Gümüşhane'de çeyiz sandıklarındaki el işi ürünleri usta ellerde yeniden işleniyor

        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde sandıklarda saklanan çeyizler, Halk Eğitim Merkezi'ndeki kurslarda modernize edilerek gün yüzüne çıkarılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 12:15 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:48
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        Gümüşhane'de çeyiz sandıklarındaki el işi ürünleri usta ellerde yeniden işleniyor
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        Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde sandıklarda saklanan çeyizler, Halk Eğitim Merkezi'ndeki kurslarda modernize edilerek gün yüzüne çıkarılıyor.

        Çeyiz sandıklarındaki kanaviçeler, danteller ve işlemelerden oluşan yaklaşık 50 yıllık el işi ürünleri, Kelkit Halk Eğitim Merkezi'nde açılan "Çeyiz Ürünleri Hazırlama" kursunda bir araya gelen kadınların ellerinde yeniden şekilleniyor.

        Sandıktaki ürünleri merkeze getiren kursiyerler, bunları kesim, dikiş, yeniden tasarım ve süsleme teknikleriyle perdeden masa örtüsüne, yatak örtüsünden seccadeye dönüştürüyor.

        Usta öğretici Reyhan Canpolat, AA muhabirine, çeyiz sandıklarındaki el emeklerinin yeniden işlenerek bugüne uyarlandığını söyledi.

        Ürettikleri yeni şeylerde geçmişe ait izlerin yer aldığını aktaran Canpolat, "Kendi elleriyle işledikleri 50 yıllık kanaviçeleri kesip, yeni masa örtüsü kumaşlarına uyguluyoruz. Eskiyi yeniden değerlendiriyoruz." dedi.

        Kursiyer Fadime Duman ise çeyiz sandığının bir kültür olduğuna işaret ederek, "Sandık hem çeyizimizi hem de anılarımızı biriktirmek için olmazsa olmazdır." diye konuştu.

        Kursta yapılan çalışmalarla ekonomik açıdan fayda sağladıklarını belirten Duman, "Gençlerimize de örnek olmasını istiyoruz. Günümüzde gençler genellikle hazır ürünleri tercih ediyor ama buraya gelip bu işleri yapmak, vakit geçirmek ve sosyalleşmek çok daha güzel." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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