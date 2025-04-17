Gümüşhane'de çeyiz sandıklarındaki el işi ürünleri usta ellerde yeniden işleniyor

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde sandıklarda saklanan çeyizler, Halk Eğitim Merkezi'ndeki kurslarda modernize edilerek gün yüzüne çıkarılıyor.

Çeyiz sandıklarındaki kanaviçeler, danteller ve işlemelerden oluşan yaklaşık 50 yıllık el işi ürünleri, Kelkit Halk Eğitim Merkezi'nde açılan "Çeyiz Ürünleri Hazırlama" kursunda bir araya gelen kadınların ellerinde yeniden şekilleniyor.

Sandıktaki ürünleri merkeze getiren kursiyerler, bunları kesim, dikiş, yeniden tasarım ve süsleme teknikleriyle perdeden masa örtüsüne, yatak örtüsünden seccadeye dönüştürüyor.

Usta öğretici Reyhan Canpolat, AA muhabirine, çeyiz sandıklarındaki el emeklerinin yeniden işlenerek bugüne uyarlandığını söyledi.

Ürettikleri yeni şeylerde geçmişe ait izlerin yer aldığını aktaran Canpolat, "Kendi elleriyle işledikleri 50 yıllık kanaviçeleri kesip, yeni masa örtüsü kumaşlarına uyguluyoruz. Eskiyi yeniden değerlendiriyoruz." dedi.

Kursiyer Fadime Duman ise çeyiz sandığının bir kültür olduğuna işaret ederek, "Sandık hem çeyizimizi hem de anılarımızı biriktirmek için olmazsa olmazdır." diye konuştu.