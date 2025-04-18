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        Gümüşhane'de yiyecek arayan ayılar görüntülendi

        Gümüşhane'de dağlık alanda gezen bir kişi karla kaplı arazide yiyecek arayışındaki ayıları görüntüledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 11:39 Güncelleme: 18.04.2025 - 11:39
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        Gümüşhane'de yiyecek arayan ayılar görüntülendi
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        Gümüşhane'de dağlık alanda gezen bir kişi karla kaplı arazide yiyecek arayışındaki ayıları görüntüledi.

        Merkeze bağlı Dibekli köyü kırsalında çekim yapan Muhammet Tutar, kayalık alandaki iki ayıyı fark etti.

        Tutar, yiyecek arayışındaki ayıları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Bir süre bölgede gezen ayılar, daha sonra ormanlık alana doğru hareket ederek gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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