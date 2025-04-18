Gümüşhane'de yiyecek arayan ayılar görüntülendi

Bir süre bölgede gezen ayılar, daha sonra ormanlık alana doğru hareket ederek gözden kayboldu.

Merkeze bağlı Dibekli köyü kırsalında çekim yapan Muhammet Tutar, kayalık alandaki iki ayıyı fark etti.

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