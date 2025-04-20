Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gümüşhane'de partisinin il kongresine katıldı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Gümüşhane 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Erbakan, Gümüşhane Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de katliamlara devam ettiğini söyledi.

Hastaneler başta olmak üzere bütün sivil binalara saldırıldığını ifade eden Erbakan, "Siyonistin kovboyu Trump, Amerikan Başkanı Trump. Bütün bu gelişmelerin üzerine çıktı dedi ki, 'Gazzelileri topraklarından dışarıya atalım ve Gazze'yi kumar başta olmak üzere birçok kirli işlerin yapılacağı bir ahlaksızlık mekanı haline getirelim.' Bununla ilgili videolar paylaştılar, projeler yayınladılar. Bu gerçekten de en az Gazze'de yaşananlar kadar dehşet verici." diye konuştu.

Erbakan, sokaktaki insanların Necmettin Erbakan'a dua ettiğine değinerek, şöyle devam etti:

"Evet doğru söylüyorlar. Neden? İşçiye, emekli ve memura yüzde 100, yüzde 200, Bağ-Kur emeklisine yüzde 320 maaş zammı verdi. Yüzde 320 maaş zammı demek, bugün 14 bin 400 lira alan emeklinin önümüzdeki ay maaşının 60 bin lira olması demek. Bu olay bu ülkede yaşandı. Milli görüş bereketiyle yaşandı. Erbakan hocamızın döneminde yaşandı. Şimdi yeniden yaşanabilmesi için Yeniden Refah Partisi olarak gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah yeniden yaşanacak. Bunları bir hikaye olarak anlatmıyorum. Yaşanmış olaylar olarak anlatıyorum."