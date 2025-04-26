Heyelan nedeniyle kapanan Gümüşhane-Giresun kara yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor

Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Gümüşhane-Giresun kara yolunun açılması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünün endüstriyel dağcı ekibi, Kürtün ilçesine bağlı Karaçukur köyü mevkisinde meydana gelen heyelan sonrası 120 metrelik yamaca tırmanarak riskli kaya kütlelerini düşürüyor.

Bölgede incelemelerde bulunan Vali Aydın Baruş, Karayolları 101. Gümüşhane Şube Şefi Osman Sarıgün'den çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Vali Baruş, AA muhabirine, yamaçlarda riskli durumun devam etmesi nedeniyle Karayollarının dağcı ekiplerinin çalışma yaptığını söyledi.

Kaya parçalarının yolu tamamen kapattığını belirten Baruş, ekiplerce yol üzerindeki heyelanın bir kısmının temizlendiğini ifade etti.

Baruş, inceleme sonucunda yamaçtan kaya düşme riskinin devam ettiğinin belirlendiğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Karayolları dağcı ekipleri çalışma yapıyor. Serbest düşürebileceği kayaları levye ve kriko ile düşürüyor. Ayrıntılı incelemeden sonra eğer levye ve krokiyle düşürülemeyecek durumda olan kayalar varsa dinamitleme çalışması yapacaklar. Biz istiyoruz ki yolumuz tam güvenli hale gelince trafiğe açılsın çünkü mevsim itibarıyla da yukarıdan akışın devam etme ihtimali var. Serbest durumda kalan malzeme aşağı doğru geliyor."